Omiljenog Čombu pogodila sudbina nesretnog mladića pa je odlučio progovoriti: "Ako pomogne barem jednoj osobi, svrha je postignuta"

Miraj Grbić na svojem je profilu na Instagramu objavio poduži video na koji ga je potaknula vijest o nesretnom mladiću.

Bosanskohercegovački glumac Miraj Grbić, poznat i kao Čombe iz serije "Lud, zbunjen, normalan", odlučio se na za njega nesvakidašnji potez potaknut viješću o nesretnoj sudbini mladića koji je bio žrtva cyberbullyinga.

"Ovaj put nije zabava u pitanju i čak sam dugo razmišljao hoću li objaviti ovaj video nakon što sam pročitao vijest o nesretnom mladiću, ali ako pomogne barem jednoj osobi koja prolazi kroz situaciju u kojoj osjeća da ne može više, video je postigao svrhu", napisao je u opisu podužeg videa koji je objavio na svojem profilu na Instagramu.

"Čuo sam takve stvari da se prije događaju, ali nisam nikad prije odlučio reagirat na to, a razlog zašto sada reagiram je zato što mislim da ako nešto kažem, netko kome to treba može to čuti i možda može pogledati život s neke druge točke i drugačije perspektive", objasnio je na samom početku videa koji možete pogledati u nastavku.

"Svaka čast ljudino", "Nadam se da će barem nekome pomoći ove predivne riječi podrške i empatije", "Bravo i hvala za ovaj video", "Jako iskren i moćan video ", "Divno si ovo rekao", neke su od brojnih pozitivnih reakcija njegovih pratitelja.

Inače, Miraj već godinama gradi karijeru u Hollywoodu, a tamo je sa suprugom Marijom Omaljev Grbić izgradio i obitelj. Miraj i Marija vjenčali su se 2008. godine, nakon tri godine veze, a iz Sarajeva su preselili u Los Angeles 2013. U listopadu prošle godine dobili su svoje prvo dijete, kćerkicu Billie.

Jedan od posljednjih holivudskih filmova u kojem Miraj glumi je iščekivani blockbuster "Babylon" s Bradom Pittom u glavnoj ulozi. Do sada je ostvario i nekoliko manjih uloga u popularnim američkim serijama, kao što su "S.W.A.T" i "Santa Clarita Diet" te filmskim ostvarenjima, od kojih je najzamjetnija bila u blockbusteru "Nemoguća misija: Protokol duh", a možemo ga gledati i u najnovijem, devetom nastavku franšize "Brzi i žestoki", u kojem glumi Rusa.

