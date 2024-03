Nekad je lomio ženska srca, a sad se raspričao o trenutku kad je odlučio priznati da je gej: ''Zbog njegovog ohrabrenja...''

Ricky Martin otkrio je kako mu je tatina podrška pomogla da svijetu prizna da je homoseksualac, na to ga je nagnao jednom važnom činjenicom.

Ricky Martin 90-ih je slovio kao jedan od najpoželjnijih muškaraca za kojim su uzdisale žene diljem svijeta, a iako su ga i ranije pratile glasine da je homoseksualac, to je javno priznao tek 2010. godine, nakon rođenja sinova blizanaca Valentina i Mattea, koje je dobio od surogat-majke i koji danas imaju 16 godina.

Otkrio je i kako su ga prijatelji upozoravali da bi mu takvo priznanje moglo okončati karijeru, zbog čega ga je bilo strah, no podrška njegovog oca Enriquea Moralesa dala mu je ohrabrenje da to napravi.

Ricky je rekao da mu je otac govorio kako njegova djeca od njega ne bi trebala učiti lagati. Tijekom novog intervjua s Andyjem Cohenom Ricky je ispričao kad se to dogodilo.



''Tata je rekao: "Što ćeš raditi, učiti svoju djecu lagati? Moraš biti otvoren. Moraš reći javnosti... Želim ti pomoći. Kako možemo to učiniti?"

''Kažem: ''U redu, tata, radim na tome. Daj mi trenutak. Ne znam kako. Ne znam hoću li to objaviti kroz intervju. Ne znam želim li to jednostavno objaviti na Twitteru. Ne znam. Daj mi odmor. Doći će", rekao je.

Svojoj majci, Doni Nereidi Morales, seksualnost je otkrio kada je imao samo 18 godina, ali je priznao da joj je trebalo vremena da tu vijest shvati.

Martin se prisjetio da je bila posebno zabrinuta jer je rekla: ''O moj Bože, samo ne želim da te povrijede, a ljudi su vani stvarno okrutni.''

A ispričao je i kako je vijest rekao svojim suradnicima.

''Napisao sam poruku i jednostavno im je poslao. Moj asistent koji je još uvijek moj pomoćnik, Paco, bio je pored mene i ja sam rekao: "Mislim da mi treba zagrljaj", ispričao je.

Podsjetimo, Martin je svoju seksualnost otkrio na svojoj internetskoj stranici rekavši kako ga je pisanje memoara i rođenje sinova nagnalo na to i da mu je držanje te tajne postalo preteško.

''Ova godina u tišini i razmišljanju učinila me jačim i podsjetila me da prihvaćanje mora doći iznutra i da mi ovakva istina daje moć da pobijedim emocije za koje nisam ni znao da postoje. Što će se dogoditi od sada? Nije važno. Mogu se usredotočiti samo na ono što mi se događa u ovom trenutku. Riječ "sreća" od danas za mene dobiva novo značenje. Bio je to vrlo intenzivan proces'', započeo je tada Ricky te priznao.

''Ponosan sam što mogu reći da sam sretan homoseksualac. Vrlo sam blagoslovljen što sam to što jesam."

Inače, Ricky je bio šest godina u braku s 13 godina mlađim Jwanom Yosefom, s kojim ima i kćer Luciju te sina Renna, koje su im također rodile surogat-majke, a par se nedavno razveo.

Prije Yosefa, bio je u vezi s s ekonomistom Carlosom Gonzálezom Abellom od 2010. do 2014. godine.

