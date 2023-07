Skok u more pa seksi izvijanje u bikiniju s tangama: Zbog ovakvih prizora naša bivša misica nije pala u zaborav ni 23 godine nakon osvajanja krune!

Renata Lovrinčević Buljan pokazala je kako uživa u tipičnim ljetnim radostima, a usput se pohvalila i svojom besprijekornom figurom u minijaturnom badiću.

Bivša Miss Universe Hrvatske Renata Lovrinčević Buljan tu bi titulu lako mogla ponijeti i s 47 godina.

Tome u prilog ide i jedna od posljednjih objava na njezinu profilu na Instagramu, gdje je s razlogom prati više od 150 tisuća ljudi.

Renata je objavila video u kojem skače u more u minijaturnom badiću s tangama, a zatim se i zavodljivo izvija na drvenom moliću.

"Najbolja si", "Sve si", "Sirene postoje, ti si jedna od njih", "Djevojka od milijun dolara", "Kakvo tijelo", "Lijepe li žene", samo su neki od brojnih komplimenata koje je dobila.

Podsjetimo, Renata se titulom Miss Universe Hrvatske okrunila 2000. godine, a godinu dana ranije bila je i prva pratilja na izboru za Miss Jadrana.

Prije osvajanja titule misice radila je kao spasiteljica na plaži, a upravo ju je taj posao 2000. godine doveo do audicije za Miss Universe Hrvatske te je bez ikakvih očekivanja osvojila krunu.

Danas radi kao fitness trenerica i na društvenim se mrežama rado hvali svojom besprijekornom figurom te je prava motivacija za vježbanje.

Renata je i ponosna majka vratara juniorske momčadi Hajduka Borne Buljana, a kaže kako njezinu sinu, kao ni suprugu, ne smeta što je u medijima zovu "seksi mamom igrača Bijelih".

"Pa neka se piše, ima se što i pisati. To je mater koja radi, to je dijete koje trenira, to je otac koji sudjeluje u svakom dijelu našeg života", objasnila je nedavno u In Magazinu.

Renata sa suprugom Petrom Buljanom, koji je profesionalni vojnik, ima još i mlađeg sina Narda.

