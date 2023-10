Pljušte reakcije na potez Davora Bilmana kojim je šokirao kolege iz žirija Supertalenta: "Pa on nije normalan!"

Davor Bilman dao je svoj zlatni gumb u Supertalentu natjecateljici koju ostatak žirija nije htio pustiti dalje.

Nakon pete emisije showa Supertalent gledatelji ne prestaju komentirati potez kojim je Davor Bilman šokirao kolege iz žirija.

Naime, Bilman je dao zlatni gumb plesačici Pauli Jeličić iz Splita, i to nakon što je od ostataka žirija dobila tri ne.

"Pa on nije normalan", komentirala je začuđena Martina Tomčić.

"Ti si totalno poludio. Ja mislim, Davore, da si ti upravo nadogradio sve svoje zlatne gumbove u svojim sezonama", dodala je Maja Šuput.

Podijeljena su i mišljenja gledatelja showa.

"Bravo, Davore! To te ja pitam!", "Bilman u inat drugima", "Ispravna odluka", "Žena je svjetska razina", "Pa gutala je vatru. Ako to nije talent, ne znam što jest. Davor je spasio stvar", "Cura je mrak i nastup je bio top", neki su od pozitivnih komentara na Davorov zlatni gumb, no bilo je i dosta negativnih.

"Ovo je daleko od Supertalenta", "Dečki iz Albanije više su zaslužili zlatni gumb", "Bezveze totalno", pisali su nezadovoljni gledatelji.

Što vi mislite o zlatnom gumbu Davora Bilmana?

Podsjetimo, Splićanka Paula u showu Supertalent izvela je plesni performans tijekom kojeg je i gutala vatru, a prije nastupa je s gledateljima podijelila priču i o svojim počecima bavljenja plesom te borbi s poremećajem u prehrani.

