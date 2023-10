Pobjednik našeg hit-showa podijelio tužnu vijest i sve dirnuo do suza: "Zbogom, čuvaj mi i mamu"

Marco Cuccurin se putem društvenih mreža oprašta od voljenog djeda koji je preminuo prije tjedan dana.

Naš influencer i pobjednik posljednje sezone showa "Ples sa zvijezdama" Marko Cuccurin na svom je profilu na Instagramu podijelio tužnu vijest o smrti svoga djeda kojemu je posvetio dirljivu objavu i mnoge rasplakao.

"Život daje i život uzima. Prije tjedan dana nas je napustio moj nono. Nono nije bio fan svega što radim, ali je bio fan života. Nije tratio niti jedan dan i zato mogu reći da mi je sigurno inspiracija. Guštao je i živio samo kako je on htio. Do zadnjeg dana je išao na more i ronio s čak 81 godinom, bio je stari ribar, brao je grožđe, šetao šumama, a mene je iz milja zvao 'mići' što je u prijevodu 'maleni', a moju mamu je zvao 'mićina'. Kad sam mu u bolnici dan prije rekao 'Koliko snage još imaš? stisni mi ruku da vidim' - stisnuo ju je snažno i naslutio sam da je kraj, ali i tad je smogao snage za taj stisak. Sada ostaju uspomene, nonine priče kako je bio veliki zavodnik i toplo se nadam da negdje gore bude shvatio koliko ga volim. Nadam se da će gore svirati gitaru i piti svoju najdražu bevandu. Zbogom nono, čuvaj mi i mamu", napisao je Marko uz objavu.

"Moja sućut Marko, drži se", "Markec, moja sućut! Nono gleda", "Dragi ljudi ne umiru dok god postoje oni koji ih se sjećaju", "Baš mi je žao", "Žao mi je zbog tvog gubitka, drži se", "Neka počiva u miru", komentirali su njegovi pratitelji.

Marco je prije nekoliko dana iz Zagreba otputovao u rodnu Pulu i obavijestio sve da mu se na privatnom putu ne događaju baš najbolje stvari, no tada nije objavio o čemu je točno riječ.

Potom je objavio video u kojem je otvoreno ispričao kako su on i njegova obitelj bili u neimaštini jedan veliki dio života - mama, tata, baka i on. Kako je otkrio, preživljavali su mjesec sa samo 1000 kuna, a onda je pokazao i dnevni boravak u kojem su živjeli.

Kako je Marco već vrlo uspješan na svom poslovnom putu, odlučio je unijeti malo veselja među svoje najbliže pa je iznenadio tatu i baku tako što im je odlučio kupiti novi dnevni boravak. U videu je pokazao kako su zajedno birali kutnu garnituru, a uzeli su i stolić. Baki Riti je poklonio novo kuhalo.

"Želja mi je jednog dana preurediti im sve, pružiti im sve što nismo imali dok sam bio mali. To je moj life goal i za svoju obitelj dajem sve. Volite se ljudi, pružite vašim najmilijima sve što možete. Grli vas vaš Marco", napisao je u opisu.

"Bravo malac", poručila mu je tada njegova plesna mentorica Paula Jeričević s kojom je nakon showa ostao u jako dobrim prijateljskim odnosima.

