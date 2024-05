Nižu se prve reakcije na nastup jednog od protivnika Baby Lasagne, ovako ga komentiraju!

Nižu se prve reakcije na donedavno velikog protivnika Baby Lasagne.

Švicarac Nemo donedavno je bio glavni konkurent Baby Lasagne, sada je treći, ali sve se još lako može promijeniti.

Ovako ga komentiraju na društvenim mrežama!

Switzerland's just come out in their mum's dressing gown and slippers then? Fair enough!#Eurovision2024#Eurovision — Just Davis (@DavidosDave) May 11, 2024

Switzerland waking up the competition! Finally a contender to Bambi's crown. #Eurovision2024 — Carlos Nightman (@Carlosnightman) May 11, 2024

I am drunk but i can still sing Nemo's esc song without problems — 💫Mikita💫 (@MikitaLovesFoxs) May 11, 2024

Switzerland - nemo.....where did they find him?! 🙃#Eurovision2024 — Matt's MerARTki (@MattKeating1981) May 11, 2024

Queen and Elton John United in Switzerland 😱#Eurovision2024 — Bikem U.G. (@bguvelioglu) May 11, 2024

Pogledaji ovo Celebrity Nina Badrić zbog Baby Lasagne zaplesala nasred ulice, pogledajte kakvu mu je podršku poslala!

Pogledaji ovo Celebrity Ne očajavajte, čekaju se još glasovi publike: Žiri nas ne voli, Slovenci nam dali samo 6 bodova

Pogledaji ovo Celebrity Ovaj nepoznati detalj o našem Lasagni sigurno niste znali! I prije Eurosonga ostvario je velik inozemni uspjeh

Pogledaji ovo Celebrity Zanimljiv podatak o dva natjecatelja na Eurosongu, o svemu su sami progovorili na konferenciji za medije

Pogledaji ovo Celebrity Ovo je 10 zanimljivih činjenica o Eurosongu: Zašto tirkizni tepih, koji su uvjeti da zemlja postane domaćinom...

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ovo je zadnjih deset pobjednika na Eurosongu, koga se od njih sjećate?

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zašto Izrael uopće sudjeluje na Eurosongu? Prva su neeuropska zemlja koja je primljena na ovo natjecanje, a pobijedili su čak četiri puta!