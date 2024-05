Fanovi se sprdaju na nastup švedskih predstavnika za koje svijet zna od prije!

Evo kakve su reakcije gledatelja Eurovizije na nastup Švedske u finalu, dvojica blizanaca ostavili su dojam.

Švedska je nastupila u finalu Eurosonga, a predstavili su se blizanci Marcus & Martinus s pjesmom ''Unforgettable''.

Evo kakve su reakcije na društvenim mrežama.

This song is FORGETABLE! And they are not even cute Sweden! #Eurovision #Eurovision2024 pic.twitter.com/aLyDHodtDk — Gays For Trump (@GaysForTrump24) May 11, 2024

Marcus & Martinus, boring and off. Very forgettable. At least Daniel Koivunen is there. #Eurovision2024 — Chrille Rickardsson (@engkoh_chasiu) May 11, 2024

She’s unforkvackable! Marcus & Martinus as seen on the cover of the Swedish Donald Duck comic. 🇸🇪 #Eurovision2024 pic.twitter.com/KvALT8uEHn — Martin Harvey (@martinharvey87) May 11, 2024

Marcus & Martinus, histerija tinejdžerke u tri čina, preživesmo. — petdo (@KristinaPetdo) May 11, 2024

