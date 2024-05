Društvene mreže užarile se i na račun srpske predstavnice, evo što ekipa ima za reći!

Srpska predstavnica Teya Dora predstavila se i u finalnoj večeri Eurosonga, evo kakve su reakcije na društvenim mrežama.

Srpska predstavnica Teya Dora izvela je i svoj finalni nastup na ovogodišnjem Eurosongu.

Evo kako se pjesma ''Ramonda'' svidjela gledateljima na društvenim mrežama.

Serbia song so magical and atmospheric. The Chills are strong. Got me. Teya Dora such amazing performer, good vocal. Love Ramonda. #Eurovision2024 #esc2024 #Serbia