Možete li na prvu pogoditi koji je legendarni glumac otac ovog mladića? Gledatelje je sablaznila nevjerojatna sličnost!

Da krv nije voda, dokaz je sin Jacka Nicholsona, Ray Nicholson, koji tumači glavnu ulogu u horor filmu "Smile 2".

Nije tajna kako djeca poznatih glumaca lakše dobiju uloge u filmovima, pogotovo ako sliče na slavne roditelje. Jedno takvo nepo-dijete gledatelji imaju prilike vidjeti u novom horor filmu "Smile 2".

Ulogu pokojnog dečka glavne junakinje (Naomi Scott) tumači 32-godišnji Ray Nicholson, sin 87-godišnje glumačke legende Jacka Nicholsona. Već u samom traileru gledatelje je mogla sablaziti nevjerojatna sličnost Rayja sa slavnim ocem, pogotovo kada se usporedi sa slavnom scenom iz filma "Isijavanje", u kojoj Nicholsonov lik pokušava ubiti suprugu (Shelley Duvall).

"Ovdje ne treba DNK test", "Njegove oči tako podsjećanju na one njegovog oca, a osmijeh, o moj Bože", "Negativci koji se tako smiju MORAJU imati prezime Nicholson", pisali su fanovi na društvenim mrežama.

Ray Nicholson je progovorio o svom ocu na premijeri filma "Smile 2": "Znate, mi smo jako različiti ljudi. Ja sam rođen 1992. On je rođen 1937. Stvari koje utječu na mene ne moraju nužno utjecati na njega. Očito je da ga volim. On je moja inspiracija. Jeo sam večeru s njim svaku večer, znaš? Proučio sam to. Tako sam naučio kako biti ljudsko biće. Tako da ćemo, naravno, biti nekako slični. Volim ga. On je moj heroj. Ja sam najsretnije dijete na svijetu. To je sve što bih rekao o tome."

Nedavno je ponovno u središte pozornosti došla snimka Jacka Nicholsona kako flertuje s mladom kolegicom Jennifer Lawrence, a snimku možete vidjeti OVDJE.

