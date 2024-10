Zvijezda ''Kumova'' ispričala što je doživjela u trgovini: ''Presretne me gospođa i kaže...''

Daria Lorenci Flatz bila je u kupovini pa se iznenadila ponudom jedne žene koju je srela.

Glumica Daria Lorenci Flatz iz naše hit-serije "Kumovi" na društvenim mrežama ispričala je što joj se dogodilo u kupovini.

''Dobro se dobrim vraća, ali bome i obrnuto'', napisala je u opisu videa na svom TikToku.

''Sad sam bila u dućanu, išla sam obaviti šoping za doma i naravno, to su četiri vreće ogromne, ona torba cijela puna što se vuče, to je tako u peteročlanoj obitelji. To nam je otprilike za tjedan dana. I sad trebam to nekako doteglit do auta. Tu mi je već jedna žena rekla: ''Ja ću vam čuvat cekere dok nosite jednu turu, vraćate se po drugu''. Druga je rekla: 'Ma ja ću nosit s Vama, ja kažem: ''Ma ne, ja ću to odnijet''. Odnesem, i sad me ova gospođa presretne na ulici i kao: ''Ja sam to stvarno htjela ponijet s vama'', ispričala je pa nastavila:

''Toliko me dirnula ta ženska solidarnost, da bi one s tobom i cekere nosile A onda mi je jedna treća prišla dok sam sjedila na kavi i rekla da je toliko sretna da me gleda u tim serijama i da dižem atmosferu, da sam pozitiva, da me voli vidjet. Bože, koliko je to nekako lijepo. Kad ti se vrati ono što se trudiš davati i kad vidiš da je prepoznato. Onda nekome daš veselje,a prepoznavajući to veselje i tebi se to veselje vraća. Znači, eto. Lijepo.''

''Vi ste jedna divna duša'', ''I meni si prekrasna žena i glumica. Tvoja uloga je baš ono što nas čini sretnima'', ''Pa kad ste simpatični, a i odlična glumica'', pisali su joj u komentarima.

Dariju gledamo u hit-seriji ''Kumovi'', a već neko vrijeme dobro je poznato lice na našoj sceni. Za ovakvu figuru dijelom je zahvalna i plesu u koji se zaljubila sudjelujući u showu ''Ples sa zvijezdama''.

Podsjetimo, Daria Lorenci Flatz u sretnom je braku od 2008. godine, no sa suprugom Emilom Flatzom rijetko se pojavljuje u javnosti.

Nedavno je pokazala i kako izgleda njena baka, a fotografiju pogledajte OVDJE.

