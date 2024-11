Nakon tragične pogibije mladog pjevača, kolege su zabrinute za još jednog člana bivšeg hit-benda

One Direction - 6 Profimedia

Nakon smrti Liama Paynea, preostali članovi grupe One Direction su odlučili stupiti ponovno u kontakt jedan s drugim kako bi se međusobno provjeravali.

Smrt Liama Paynea prije dva tjedna postala je podsjetnik svima na tome koliko je život kratak, pogotovo ako su neki međuljudski odnosi prekinuti iz bilo kojeg razloga.

Nakon tragične pogibije 31-godišnjeg pjevača padom s balkona u hotelu u argentinskom Buenos Airesu okupila je preostale članove benda One Direction - Harryja Stylesa, Nialla Horana, Louisa Tomlinsona i Zayna Malika, u zajedničku WhatsApp grupu kako bi provjeravali jedan drugog.

I dok je pokojni Liam progovorio o svojoj borbi s mentalnim zdravljem, portal RadarOnline tvrdi da još jedan bivši član ima isti problem, pogotovo nakon 16. listopada.

"Smrt Liama jasno je istaknula koliko nisko netko može pasti gotovo pred očima svih, a ekipa je zavjetovala da se to više neće ponoviti. Zayn se godinama bori sa svojom psihom i čak je priznao da rijetko izlazi van ako se ne osjeća previše dobro", izjavio je izvor.

Kako njegova kći Khai živi u SAD-u zajedno s mamom i njegovom bivšom djevojkom Gigi Hadid, Zayn ima prebivalište "preko bare", dok njegova obitelj i dalje živi u Bradfordu.

"Svi su se složili da sada imaju redovitije kontakte jedan s drugim, a Zayn je glavni prioritet zbog svoje ranjivosti", dodao je izvor.

I dok je sam bend otišao na hiatus 2016., Malik je izašao iz benda još 2015. godine te započeo samostalnu karijeru. U listopadu i studenome trebao je započeti svjetsku turneju povodom predstavljanja albuma "Room Under the Stairs", no nakon smrti Paynea, prebacio je datume na siječanj 2025. godine.

Zagreb i Split bit će među gradovima koji će postaviti privremeni memorijal za Liama Paynea. Detalje o okupljanju u Splitu pročitajte OVDJE, a u Zagrebu OVDJE. Time će se Zagreb i Split pridružiti nizu svjetskih gradova, o čemu više čitajte OVDJE.

Od Liama se oprostila i članica žirija X Factora koja je došla na ideju o spajanju One Directiona, o čemu više čitajte OVDJE.

Liamovo tijelo još nije transportirano u Ujedinjeno Kraljevstvo, a koji je razlog tome, čitajte OVDJE.

