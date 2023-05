Jedna od najvećih srpskih zvijezda zbog seksi haljine usred koncerta našla se u problemima!

Rada Manojlović pokazala je svoje atribute u haljini s opasnim prorezima u kojoj je nastupila u Beogradu.

Popularna srpska pjevačica Rada Manojlović održala je koncert u jednom beogradskom restoranu, u kojem se pojavila u provokativnoj kreaciji, koja joj je na kraju stvarala i probleme.

Rada se na pozornici pojavila u haljini s dubokim prorezom do bedra i otvorom na boku, a kada je pjevala, morala ju je popravljati kako joj ne bi spala i otkrila grudi.

Pjevačica se nedavno našla i u našim medijima nakon što je komentirala zabranu nastupa njezinih kolega u Hrvatskoj.

"To je bezveze, stvarno. Kebine pjesme su megahitovi, čovjek kao da je jučer izbacio sve one njegove koje se slušaju, to sam i njemu rekla. Njegove pjesme stalno pjevam, Bekutine također. E sad, to je vjerojatno do nekog imidža, da ne iskoristim sad neku riječ. Je li tu do nekog, je li, prestiža... Dobro, neka, neka idu u klub neki, ima ih mnogo, napunit će tamo sve", izjavila je tada Rada za Blic.

Dodala je i kako smatra da je u sve umiješana i politika.

"Znaš, to je politika, ti uvijek imaš tako jednog čovjeka. Prodane su karte za koncert, nema smisla. Meni je svaki nastup pun. To veze nema sa životom. Zna se što mladi zaista slušaju. Slušaju samo nas. Ne kažem da samo narodnjake slušaju, već su jako popularni i reperi. To je samo politika. To prolazi, a glazba ostaje. I Keba, i Ana i ostali izvođači koji su zabranjeni tu. I dalje će trajati i puniti svaki klub u zemlji", izjavila je Rada za Blic.

