Popularna srpska pjevačica oglasila se o zabrani nastupa u Hrvatskoj: "Zna se što mladi zaista slušaju, to veze nema sa životom''

Rada Manojlović dala je podršku svojim kolegama Ani Bekuti i Draganu Kojiću Kebi nakon što im je zabranjen koncert u Puli.

Srpska pjevačica Rada Manojlović komentirala je za tamošnje medije zabranu nastupa njezinih kolega Ane Bekute i Dragana Kojića Kebe u Hrvatskoj pa otkrila što misli o tome.

"To je bezveze, stvarno. Kebine pjesme su megahitovi, čovjek kao da je jučer izbacio sve one njegove koje se slušaju, to sam i njemu rekla. Njegove pjesme stalno pjevam, Bekutine također. E sad, to je vjerojatno do nekog imidža, da ne iskoristim sad neku riječ. Je li tu do nekog, je li, prestiža... Dobro, neka, neka idu u klub neki, ima ih mnogo, napunit će tamo sve", izjavila je Rada za Blic.

Dodala je i kako smatra da je u sve umiješana i politika.

"Znaš, to je politika, ti uvijek imaš tako jednog čovjeka. Prodane su karte za koncert, nema smisla. Meni je svaki nastup pun. To veze nema sa životom. Zna se što mladi zaista slušaju. Slušaju samo nas. Ne kažem da samo narodnjake slušaju, već su jako popularni i reperi. To je samo politika. To prolazi, a glazba ostaje. I Keba, i Ana i ostali izvođači koji su zabranjeni tu. I dalje će trajati i puniti svaki klub u zemlji", izjavila je Rada za Blic.

Ani Bekuti, Draganu Kojiću Kebi, Zorani Mićanović i Dušku Kulišu zabranjen je nastup u Puli, i to nakon što je takvu odluku donio gradonačelnik Filip Zoričić. A zbog cijele situacije oglasio se i Keba.

"Ne osjećam nikakav nemir povodom svih tih događanja oko koncerta u Puli. Taj čovjek koji je donio tu nerazumnu odluku nije sam u toj priči. Kako se kaže: 'Pada snijeg da pokrije brijeg, ali i da zvijer otkrije trag.' Otkrit će se svi oni koji itekako stoje zajedno u dogovoru s njim. Što misle da će dobiti time, to je njihova stvar, osobno mislim da gube. Pozdravio bih sve one širom Hrvatske, ima ih na tisuće i tisuće, a znam sigurno da itekako vole moju i Aninu pjesmu. Na kraju sa zadovoljstvom da dodam da živim u zemlji Srbiji, koja nikada neće pribjegavati takvim mjerama zabrane glazbe i razmjene kulture ikakve uopće. Toliko", izjavio je Keba za Kurir.

