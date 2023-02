Posrnuli glazbenik osuđen na još jednu godinu zatvora: "On je seksualni predator bez grižnje savjesti, opasan za društvo"

R. Kelly osuđen je na još jednu kaznu zatvora, što je puno manje nego je tužiteljstvo zapravo tražilo.

Bivši slavni reper R. Kelly osuđen je na još jednu godinu zatvora i to zbog optužbi za pedofiliju.

Pogledaj i ovo Oženio 15-godišnjakinju Redao zločin za zločinom: Posrnuli pjevač seksualni je predator kojem prijeti 30 godina zatvora

Američki okružni sudac Harry Leinenweber osudio je 56-godišnjeg Kellyja na 20 godina zatvora zbog prisiljavanja više maloljetnih djevojaka na seks, koristeći svoje bogatstvo i slavu, od kojih je neke i snimao kamerom.

Kelly trenutačno služi zatvorsku kaznu od 30 godina koja mu je izrečena presudom 2021. godine zbog reketarenja i seksualne trgovine ljudima na saveznom sudu u New Yorku.

Nova kazna daleko je manja od one koju su tražili tužitelji i njegove žrtve, da ga se osudi na dodatnih 25 godina iza rešetaka, tvrdeći da je nepopravljiv i da je jedini način da se osigura da Kelly neće ponoviti kazneno djelo izricanje kazne koja će ga zadržati u zatvoru do kraja života.

No, branitelji su rekli da mu već prijeti doživotan zatvor zbog postojeće kazne od 30 godina, ističući da ima dijabetes.

Sudac je nakon toga utvrdio da Kellyjevi postupci ne zaslužuju povišenje kazne za trgovinu ljudima u svrhu seksa i nije se složio s tužiteljima da je iskoristio strah kojeg su njegove žrtve navodno osjećale dok im se udvarao.

Kelly je proglašen krivim za seksualno zlostavljanje svog 14-godišnjeg kumčeta Jane i drugih djevojčica. Osuđen je po tri od četiri točke optužnice, koje ga terete za kreiranje dječje pornografije, a porotnici su morali gledati dijelove tih videa na sudu.

Također je osuđen za tri optužbe koje su ga teretile za navođenje maloljetnika na seksualne aktivnosti.

No, porota ga je oslobodila sedam drugih optužbi, uključujući ometanje pravde i zavjeru za primanje dječje pornografije.

Savezni tužitelji su od tada preporučili 25-godišnju kaznu, što bi značilo da Kelly ne bi imao pravo na izlazak iz zatvora sve do 2066. godine, kada bi imao 99 godina.

U svojoj preporuci o kazni, tužitelji su Kellyjevo ponašanje opisali sadističkim, nazivajući ga serijskim seksualnim predatorom bez grižnje savjesti, koji predstavlja ozbiljnu opasnost za društvo.

"Jedini način da osiguramo da Kelly neće ponoviti prijestup je izricanje kazne koja će ga držati u zatvoru do kraja života", stoji u podnesku.

Tužitelji su priznali da traže više vremena iza rešetaka nego što to preporučuju smjernice za odmjeravanje kazne, no da je to razumno obzirom na nečuveno ponašanje Kellyja.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Kakvo tijelo Seve ima! Maldivima paradira u mini bikiniju, ljudi se pitaju stari li ona uopće

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Jasenko Houra snimljen u izlasku s lijepom kćeri koju rijetko pokazuje, no ovo je bila posebna prigoda