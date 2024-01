Prlja iz Leta 3 reagirao na negodovanja zbog Nepalaca na dočeku u Zagrebu, bio je kratak i jasan

Zoran Prodanović Prlja oglasio se nakon što su se društvenim mrežama proširile snimke stranaca na dočeku Nove godine na glavnom zagrebačkom trgu.

Ovih dana društvene mreže usijale su se zbog snimki s dočeka Nove godine na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, gdje je nastupila grupa Let 3.

Naime, dijelu građana je zasmetalo što je među publikom bio poveći broj stranih radnika te su pogrdno proglasili novogodišnji doček u Zagrebu "nepalskom novom godinom".

Sada je na sve reagirao Zoran Prodanović Prlja iz Leta 3.

"Heavy Nepal", kratko je poručio na društvenoj mreži X, nekadašnjem Twiteru, uz emotikone srca, te je prikupio puno lajkova.

Heavy Nepal ♥️🤘♥️ — Prlja (@mmrijeka) January 3, 2024

Podsjetimo, ranije se o ovoj situaciji oglasila pjevačica i voditeljica Ida Prester, a njezina objava izazvala je lavinu reakcija.

"Usijale su se mreže od zgražanja nad ‘Nepalskom novom godinom’ u centru Zagreba. Woltovska/Boltovska proslava, pišu. Smiju im se, rugaju, ponižavaju. Po čemu smo mi to vredniji i bolji ljudi? Istina, sinoć su centrom prošle desetine tisuća Nepalaca, Indijaca, Bangladešana, Filipinaca. A opet - ni jednog najmanjeg incidenta! Nitko se nije potukao, nitko nije ništa ukrao, pa ni uhvatio nekog za stražnjicu. Vidjeli smo tisuće radosnih, nasmijanih lica. Dečke koji ne razumiju možda puno hrvatskog, a opet skaču na hrvatske bendove, skandiraju, podržavaju. Dečke i djevojke koji slave Novu godinu daleko od svojih najmilijih, od svoje obitelji, svojih prijatelja. Na trgu su, jer ih u malim unajmljenim sobama ne čeka odojak, francuska salata i topli zagrljaji. Na trgu su jer si to jedino mogu priuštiti. Svi ti Fariqi i Raghavi nas ne smetaju kad nam donesu večeru ili grade krov, ali nam smetaju kad ih vidimo u gradu da se zabavljaju, vesele, da imaju život. Imigranti su tu jer IH TREBAMO. Jer naše radne snage nema dovoljno, jer naši mladi rade te iste poslove u bogatijim zemljama. Za Nepalce i Indijce smo mi ta bogatija zemlja. I u tom nema ništa loše, svak nek traži svoju sreću gdje mu paše. Došlo nam je naglo, razumijem da se nismo navikli. Ali moramo osvijestiti da će to tako ostati, a na nama je da smislimo kako te ljude najbolje integrirati, da učimo jedni od drugih i uvažavamo se. Najgore što možemo napraviti je izolirati ih, ponižavati, tjerati od sebe. Možemo i moramo bolje, empatičnije i zrelije", poručila je Ida na svojem profilu na Instagramu.

U komentarima su je tada podržali mnogi njezini pratitelji, uključujući i pjevačicu Marinu Perazić, koja se na zagrebačkom dočeku pridružila Letu 3 na pozornici.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Aleksandra Prijović prekinula je koncert zbog reakcije svoga supruga Filipa, širi se snimka u kojoj se vidi što je napravio čim je došao do nje na pozornicu!

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Zvijezda obožavane serije u 57. godini mami uzdahe svojom pojavom, dok se ne odvaja od muškarca koji joj je skroz promijenio život!