Od njega se rastala kad je imala samo 28 godina, a evo i zašto poslije Elvisa više ni s kim nije stala pred oltar!

Priscilla Presley otkrila je razlog zašto se poslije rastave od Elvisa Presleyja nikad više nije udavala, prema njemu je uvijek gajila posebne osjećaje.

Bivša supruga legendarnog pjevača Elvisa Presleyja Priscilla Presley nakon rastave od njega više se nikad nije udavala.

Poslije Elvisa, pokušala je pronaći ljubav s drugim partnerima, ali nijedan ju nije odveo do oltara, a sad je otkrila i zašto.

''Jednostavno nisam mislila da bi on to mogao podnijeti'', priznala je.

''Da budem iskrena, nikad se nisam htjela udati nakon njega. Nikad nisam imala želju'', priznala je.

''Nitko mu se ne bi mogao mjeriti'', rekla je na kraju najtočniji razlog.

Priscilla je imala samo 14 godina kada je srela Elvisa, dok je on bio 10 godina stariji. Za njega se udala 1. svibnja 1967., a 1973. su se razveli.

Nakon razlaza, Priscilla je izlazila s instruktorom karatea Mikeom Stoneom, a razišli su se 1975., dvije godine prije Elvisove smrti.

Početkom 1978., Priscilla je počela izlaziti s modelom Michaelom Edwardsom. No 1984. i njima je došao kraj.

Godine 1988., Michael je objavio knjigu ''Priscilla, Elvis And Me'', poigravajući se naslovom njezinih memoara iz 1985. ''Elvis & Me''. U knjizi je otkrio gnjusnu istinu i tvrdio da ga je zapravo privukla Priscillina kći Lisa Marie, koja je bila maloljetna tijekom cijele njihove veze.

Godine 2003. Lisa Marie je izjavila za Playboy da je Michael ponekad pokušavao ući u njezinu sobu noću kada je bio pijan, te je opisala njegovo neprikladno ponašanje.

Priscilla je najviše vremena provodila sa scenaristom i programerom Marcom Antoniom Garciom s kojim je bila u vezi 22 godine počevši od sredine osamdesetih. Svoje drugo dijete, njihovog sina Navaronea Garibaldija, rodila je 1987. Par se na kraju razišao 2006. godine.

S Elvisom je imala samo jedno dijete, a objasnila je i zašto su tako odlučili.

''Elvis je imao vrlo zauzet raspored i pomalo je osjećao krivnju što ga nije bilo toliko u blizini dok je Lisa bila mala'', rekla je.

''Sa svojim rasporedom i turnejama, jednostavno je osjećao da nije dovoljno u blizini da bi posvetio puno pažnje tome da ima još jedno dijete.''

Iako su se rastali vrlo mladi, Priscilla je ostala poznata po braku s Elvisom, a njih dvoje ostali su u dobrim odnosima i nakon rastave.

