Nestašni princ Louis opet u elementu: Svi se pitaju što mu je to smrdjelo, a širi se i jedan njegov presladak trenutak!

Princ Louis ukrao je show na tradicionalnoj kraljevskoj paradi Trooping the Colour.

Britanski kralj Charles III. u subotu je prvi put otkako je postao monarh primio službene rođendanske želje nacije u sklopu svoje prve parade Trooping the Colour.

U paradi su mu se, jašući na konjima pridružili i ostali članovi kraljevske obitelji koji imaju čin pukovnika: princ William, princeza Ana i princ Edward, a kočijom su ulicama Londona prošle kraljica Camilla, i sama pukovnica Grenadirske garde, te Williamova supruga Kate kao pukovnica Irske garde. S majkom su u kočiji bili princ George (9), princeza Charlotte (8) i petogodišnji princ Louis.

Upravo je najmlađi sudionik parade privukao i najviše pažnje javnosti i to zbog svojih grimasa, po kojima je sada već postao poznat.

Dok se s bratom i sestrom vozio u kočiji, Louis je začepio nos jer mu je, kako se čini, smetao miris konja. Kamere su pritom ulovile i izraz lica Kate Middleton koja je izgledala je kao da nije baš najrretnija zbog Louisova ponašanja.

Princ je nastavio raditi show i na balkonu Buckighamske palače, a slične prozore gledali smo i prošle godine na istom događaju.

Ove godine je društvene mreže posebno oduševio svojim preslatkim salutiranjem.

A salute from Prince Louis to end the celebrations on the balcony!😂 pic.twitter.com/BUHz1JduNt