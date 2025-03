U 84. godini preminuo poznati glazbenik iz šezdesetih, njegov hit se našao u filmu "Forrest Gump"

Kantautor i član grupe Youngbloods Jesse Colin Young preminuo je u dobi od 83 godine u domu u Južnoj Karolini. Smrt glazbenika objavio je njegov publicist Michael Jensen, a potvrdila njegova supruga Connie.

Jesse Colin Young - 4 Foto: Afp

Kako javlja tabloid TMZ, glazbenik je u nedjelju doživio infarkt, nastao kao komplikacija ateroskleroze i hipertenzične kardiovaskularne bolesti.

Jesse Colin Young - 2 Foto: Afp

Grupa Youngbloods poznata je po ljubavno-mirovnoj himni "Get Together", koja se našla u Oscarom nagrađenom filmu Forrest Gump iz 1994. godine. I sam Young je 2018. godine priznao kako nikad nije izgubio volju izvoditi ovu pjesmu.

"Do danas uvijek mi je bio užitak izvesti je", izjavio je u intervjuu.

Od glazbenika su se oprostili članovi američke glazbene industrije i radijski urednici.

