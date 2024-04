Preminula je zvijezda Američkog idola i dobitnica Grammyja, pronađena je mrtva u svojem domu: "Molite se za njezinu obitelji"

Mandisa Lynn Hundley proslavila se u showu "Američki idol", osvojila je i nagradu Grammy u kategoriji suvremene kršćanske glazbe, a okolnosti njezine smrti još nisu utvrđene.

Američka pjevačica Mandisa Lynn Hundley iznenada je preminula u dobi od 47 godina.

Zvijezda "Američkog idola", poznata kao samo Mandisa, pronađena je mrtva u svojem domu, a okolnosti njezine smrti još nisu utvrđene.

"Molite se za njezinu obitelji i bliski krug prijatelja tijekom ovog teškog razdoblja", poručio je predstavnik pjevačice za People.

Njezina smrt šokirala je obožavatelje i kolege, uključujući i Paulu Abdul, koja je bila članica žirija kad se ona natjecala u "Američkom idolu".

"Njezina toplina i nepokolebljiva ljubaznost prema svima, čak i onima koji su je kritizirali, bili su zaista bez premca. Ne samo da je bila prekrasna osoba nego je bila i moćna pjevačica", rekla je Abul za People, a Mandisu je opisala i kao "svjetlost u mraku".

Mandisa se u "Američkom idolu" natjecala 2006. godine, a 2014. osvojila je nagradu Grammy u kategoriji suvremene kršćanske glazbe za album "Overcomer".

Za nagradu Grammy konkurirala je i s albumima "True Beauty", "Freedom" te "If We Were Real"; s prva dva u kategoriji pop-glazbe ili suvremene gospel-glazbe, a s trećim u kategoriji suvremene kršćanske glazbe

Mandisa je 2022. godine objavila memoare "Out of the Dark: My Journey Through The Shadows To Find God's Joy", u kojima je otvoreno progovorila o depresiji i žalovanju.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pogledajte kome je Mario Roth pred cijelom Hrvatskom poručio: "Dečko, ti nisi normalan!"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Šuput u badiću za kakav treba hrabrosti pokazala da je itekako spremna za ljeto: "Kao božica!"