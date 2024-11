Barbara Taylor Bradford preminula je u nedjelju mirno u svome domu nakon kraće bolesti.

Britanska autorica bestsellera Barbara Taylor Bradford, koja je napisala "A Woman Of Substance," umrla je u 91. godini, objavio je u ponedjeljak njezin glasnogovornik.

Preminula je u nedjelju mirno u svome domu nakon kraće bolesti, okružena članovima obitelji.

U karijeri je napisala 40 romana, od kojih je posljednji "The Wonder of It All" objavljen prošle godine.

Često je nazivana "kraljicom blockbustera" jer je prodala više od 91 milijun primjeraka knjiga koje su prevedene na više od 40 jezika u 90 zemalja.

Taylor Bradford je 2007. dobila titulu viteza Britanskog carstva za zasluge u književnosti.

