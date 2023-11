Preminula glumica Suzanne Shepherd, koja je zbog svojih uloga bila poznata i kao mafijaška majka

Suzanne Shepherd preminula je u 89. godini, a tužnu vijest potvrdila je njezina unuka Isabelle.

Američka glumica i kazališna redateljica Suzanne Shepherd preminula je 17. studenog u 89. godini, potvrdila je u subotu navečer njezina obitelj.

Glumica je javnosti bila poznata kao "mafijaška majka", zahvaljujući ulogama u filmu "Dobri momci" Martina Scorsesea, gdje je utjelovila majku Karen Hill, te u seriji "Obitelj Soprano", u kojoj je glumica majku Carmelle Soprano i punicu Tonyja Soprana.

Suzannina unuka Isabelle potvrdila je za The Sun da je glumica preminula, a nije otkrila uzrok smrti ni nikakve druge detalje. Osim unuke Isabelle, Shepard je iza sebe ostavila kćer Kate, zeta Milesa i snahu Joyce.

Obožavatelji se od glumice opraštaju na društvenim mrežama, prisjećajući se njezinih najupečatljivijih uloga.

“He made us all look like gavones!”



One of the greatest scenes ever. Ever. Rest in Power, Legend!#Goodfellas #TheSopranos



Suzanne Shepherd also plays that part in #RequiemForADreampic.twitter.com/E9OmNAWPF3