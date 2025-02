Minea se uoči Valentinova pohvalila poklonom od posebnog muškarca: "Kad me ostaviš bez teksta..."

Minea, koja svoj ljubavni život drži podalje od javnosti, uoči Valentinova raznježila je pratitelje poklonom koji je dobila od bliskog prijatelja i kolege Marija Rotha.

Naša televizijska voditeljica i pjevačica Renata Končić Minea svoj ljubavni život drži podalje od očiju javnosti, no sada se uoči Valentinova pohvalila poklonom koji je dobila.

Iako je u pitanju njezin kolega Mario Roth, Minea je na Instagramu raznježila pratitelje njegovom romantičnom gestom.

"Kad me ostaviš bez teksta i punog srca. Volim te", napisala je Minea u storyju na Instagramu uz buket koji joj je poslao pjevač grupe Vigor.

"Za najljepšu i najbolju", napisao je Mario u poruci uz buket.

Minea i Mario u nekoliko su navrata surađivali. Bili su u žiriju našeg showa Tvoje lice zvuči poznato, a privatno su veoma bliski prijatelji.

Pjevač je čak jednom prilikom priznao da je u mlađim danima bio zaljubljen u Mineu.

"Pa tko nije bio zaljubljen u Mineu? Ja se sjećam, nisam joj to nikad ispričao. Kod osječke katedrale je to bilo, tamo je bio jedan music shop nekada i ja sam se vraćao iz škole, a ona je potpisivala svoje kazete. Tada sam ju prvi put vidio uživo, išao sam s dvojicom prijatelja iz razreda i zastao sam na vratima. Sjećam se točno tog trenutka, sva dječica su vikala: 'Minea, Minea, može potpis', a nama trima klipanima ispale vilice i tad je zaiskrilo", prisjetio se Mario u In magazinu.

