Treća sezona hit-serije podijelila kritičare: Majstorska satira ili razočaranje bez Jennifer Coolidge?

Treća sezona "The White Lotus" dobila je podijeljene kritike - dok neki hvale svježinu, vizualnu raskoš i intrigantne likove, drugi smatraju da joj nedostaje satirične oštrine, da je sporijeg tempa i da se osjeti izostanak upečatljive Jennifer Coolidge.

Dugo iščekivana treća sezona HBO-ove serije "The White Lotus" dobila je podijeljene kritike.

Glavni TV kritičar The Hollywood Reportera, Daniel Fienberg, pohvalio je seriju zbog toga što je ostala "svježa" te je istaknuo kreativnu interpretaciju njezinog autora Mikea Whitea.

"Dok Ryan Murphy u svojim antologijama koristi istu glumačku postavu u različitim ulogama, White je odabrao suprotan pristup. Gledanje njegovih sjajnih, uvijek novih glumačkih ekipa kako utjelovljuju većinom sebične, otrovne likove u prekrasnim ambijentima ostaje neodoljivo," rekao je Fienberg o trećoj sezoni.

Također je nagovijestio da su prve tri epizode vrlo sporog tempa u pogledu radnje.

TV kritičarka The Guardiana, Lucy Mangan, također je pohvalila Whitea za još jednu izvanrednu sezonu, opisujući je kao izvrsno snimljenu, napisanu i tempiranu. No, istaknula je da je druga sezona imala manje satirične oštrine od prve, koja je nemilosrdno secirala svoje mete i nije propuštala priliku prokazati nepromišljenu aroganciju ili svjesnu zloću bogatih Amerikanaca.

Svoje mišljenje ima i TV kritičarka Varietyja, Alison Herman.

"Kad se radnja posloži i krene pravim smjerom negdje oko polovice sezone, postaje divlja i nepredvidiva, baš poput svih eksplozivnih situacija koje je White dosad kreirao", rekla je, iako smatra da je treća sezona dosad najmanje privlačna.

Alan Sepinwall iz Rolling Stonea naglasio je da nitko iz glumačke ekipe ne pruža izvedbu ni približno upečatljivu i neobičnu poput one Jennifer Coolidge.

Tessa Smith iz Mama’s Geeky složila se s njim, napisavši: "Ako ću biti potpuno iskrena, lik Tanye, kojeg je tumačila Jennifer Coolidge, itekako nedostaje."

Carol Midgley iz The Timesa zaključila je da je ponuda možda malo manje primamljiva nego prošli put, no ipak kaže: "Vjerujte mi, i dalje ćete poželjeti progutati sve do zadnjeg zalogaja."

Kristen Baldwin iz Entertainment Weeklyja napisala je: "Baš kad se čini da bi ova franšiza smještena u hotele mogla postati pomalo istrošena, treća sezona se razvija u intrigantnu misteriju o prelijepim ljudima koji imaju sve što požele, ali ništa što im istinski treba."

Niv M. Sultan iz Slant Magazinea smatra da sezona na kraju djeluje kao manje oštra i uzbudljiva varijacija na već poznatu formulu serije.

