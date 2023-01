Preminula glumica koja je prva utjelovila lik sablasne djevojčice u kultnoj seriji, tada je imala samo šest godina

Lisa Loring glumila je Wednesday Addams od 1964. do 1966. godine, a preminula je od posljedica teškog moždanog udara.

Glumica Lisa Loring, koja je prva utjelovila lik Wednesday Addams u kultnoj televizijskoj seriji "Obitelj Addams", preminula je dobi od 64 godine, piše Deadline.

Tužnu vijest objavila je njezina bliska prijateljica Laura Jacobson na svojem profilu na Facebooku, gdje je napisala da je Lisa preminula u subotu, 28. siječnja, nakon što je skinuta s aparata za održavanje života.

"Lisa je pretrpjela teški moždani udar potaknut pušenjem i visokim krvnim tlakom. Tri dana je bila priključena na aparate za održavanje života, a jučer je njezina obitelj donijela tešku odluku. Preminula je sinoć", napisala je Jacobson u nedjelju.

Loring je utjelovila Wednesday Addams kada joj je bilo samo šest godine i igrala ju je u 64 epizode kultne serije, od 1964. do 1966.

Ulozi sablasne djevojčice vratila se 1977. godine u televizijskom filmu "Halloween with the New Addams Family".

Ulogu je kasnije preuzela glumica Christina Ricci, koja je glumila Wednesday u hit-filmu "Obitelj Addams" iz 1991. godine, a zatim i u nastavku "Vrijednosti obitelji Addams".

Lik Wednesday ponovno je oživjela glumica Jenna Ortega u istoimenoj Netflixovoj hit-seriji iz 2022.

Inače, Loring se udavala četiri puta i iza sebe je ostavila dvije kćeri i dvoje unuka.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Zlatko Mateša nakon tri propala braka i prekida s 34 godine mlađom pronašao je sreću s poznatom epidemiologinjom

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naša pjevačica u petom mjesecu trudnoće prvi put pokazala trbuh, koji je dosad uspješno skrivala odjećom!