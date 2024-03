Snimka s dočeka Baby Lasagne postala je viralna, fanovi su primijetili nešto o čemu je on sam već pričao: ''Samo želim kući svojim mačkama...''

Iako je on to već spomenuo, na pobjedničkom dočeku Baby Lasagne u Umagu obožavatelji su i sami primijetili da je na vidjelo izašla jedna njegova osobina.

Nakon pobjede na Dori Baby Lasagna postao je glavna tema u Hrvatskoj i šire, a pri povratku u rodni Umag, građani su mu priredili spektakularan doček.

28-godišnji je pjevač na svojim Instagram pričama podijedilo snimku s dočeka gdje nazdravlja sa svojim obožavateljima.

Snimka je procurila i na X-u (bivšem Twitteru), a njegovo ponašanje mnogi su usporedili s jednom od njegovih izjava gdje je sam spomenuo da je introvertna osoba.

"Ne treba se ništa dogoditi da bi bio tjeskoban. Nekad su u pitanju brige, primjerice o zdravlju bližnjih ili mačaka, a nekad dođe samo od sebe. Potražio sam bio pomoć psihologa i to mi je zaista pomoglo. Teško je to napraviti jer je teško priznati sebi da nisi dobro, ali i to i razgovor s bližnjima o tome puno pomažu u rasterećenju od problema koji nam izazivaju takva stanja. Preporučujem svima", izjavio je.

Baby Lasagnu na pozornicu su dovele dvije djevojke u istarskoj nošnji, a fanovi su zaključi da mu je nelagdno zbog prevelike pažnje pa su se na X-u našalili toj situaciji.

"Jadan Baby Lasagna on je u stilu "možeš li me pustiti želim ići kući svojim mačkama'", pisalo je u opisu RTL-ove snimke na X-u, a neki su se korisnici nadovezali na to.

poor baby lasagna he’s like can you leave me already i wanna go home to my cats



pic.twitter.com/JXyfK1MVcY — 💐Ocean 💐 (@oceaniito) March 1, 2024

"Samo želi otići kući svojim mačkama i gledati 'The Office'',"Zašto sam još uvijek ovdje? Samo patim...?", "On je uistinu introvert", nizali su se komentari.

Podsjećamo, nakon pobjede Baby Lasagne na Dori s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" popeli smo se na prvo mjesto eurovizijskih kladionica i imamo 15 posto šansi za pobjedu, dok drugoplasirana Ukrajina ima 14 posto.

Ovo je prvi put u povijesti sudjelovanja Hrvatske na Eurosongu da smo se na kladionicama našli na prvom mjestu.

