Poznati detalji posljednjeg ispraćaja Saše Zalepugina, od legendarnog voditelja oprostit će se obitelj, prijatelji i brojni štovatelji

Saša Zalepugin bit će ispraćen na posljednji počinak na zagrebačkom groblju Mirogoj.

Vijest o smrti legendarnog televizijskog voditelja Saše Zalepugina rastužila je domaću javnost, njegovu obitelj i prijatelje, nakon što je preminuo od posljedica moždanog udara koji je doživio u 92. godini.

Pogledaj i ovo ''I tako danima čeka...'' Tihana Harapin Zalepugin nakon dugo se vremena oglasila o suprugu objavom koja tjera suze na oči

Sašin posljednji ispraćaj bit će održan u četvrtak, 1. prosinca na krematoriju zagrebačkog groblja Mirogoj, a tu je vijest na svojem profilu na Facebooku objavila njegova supruga Tihana Harapin Zalepugin, koja je potvrdila i tužnu vijest da je preminuo.

"Ispraćaj voljenog Saše u četvrtak, 1. 12. 2022. Krematorij u 10.00", napisala je.

Tihana i Saša u braku su bili 30 godina, a on ju je zaprosio na Ibizi nakon pet godina veze.

Iako je između njih bilo 20 godina razlike, to im nikad nije predstavljalo problem. Tihana i Saša upoznali su se 1974. godine, no između njih je zaiskrilo tek krajem osamdesetih, kada su se sreli u jednom zagrebačkom lokalu. Pogledali su se i znali da je to to.

Aleksandar Saša Zalepugin rođen je 18. srpnja 1931. godine u Sarajevu i bio je jedan od najpoznatijih televizijskih voditelja bivše države, a radio je i kao urednik. Završio je gimnaziju u Pazinu, a zatim diplomirao slavistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Naša mlada navijačica zanimljivog izgleda privukla je pažnju u Katru, evo tko je djevojka koju na Instagramu prati gotovo 300 tisuća ljudi!

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Lijepa djevojka Lovre Majera pokazala dio navijačke atmosfere tijekom utakmice, a privatni život inače vješto kriju od svih!