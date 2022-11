Pogledajte što je to izazvalo neočekivanu reakciju Martine Tomčić: ''Ljuta sam na vas, nije korektno i nije fer!''

Na veliku pozornicu showa Supertalent u polufinalnoj emisiji vratio se plesni studio My Way i napravio pravi spektakl!

U drugoj polufinalnoj emisiji showa Supertalent plesni studio My Way oduševio je članove žirija.

''Sviđa mi se poruka koju ste poslali i koliko vi uživate dok plešete'', poručio im je Davor Bilman.

''Ovo je bilo top'', rekao je Fabijan Pavao Medvešek, a onda je uslijedio podulji komentar Martine Tomčić.

''Ja sam ljuta na vas, to jest na vašu trenericu, to nije korektno i nije fer. Vi točno znate kako trebate manipulirati mojim emocijama, trenirali ste kao luđaci, bili ste puno spremniji nego u audicijskom dijelu'', Martina je na svoj način dala do znanja koliko je zadivljena viđenim nastupom!

A što je to tako spektakularno ova ekipa pripremila publici i žiriju, pogledajte u našem videu!

