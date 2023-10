Slovenska plesna grupa Force brutalnim je pokretima predstavila što mogu izvesti: ''Mi smo sila koja ne posustaje''

Slovenska plesna grupa Force predstavila je brutalno teške pokrete u svojoj koreografiji, a svojom izvedbom i Martinu su ostavili bez teksta.

''Vi vidite tri minute na pozornici, ali iza toga je cijela godina rada. Ja sam Miha, imam 34 godine. Trener sam jednoj sjajnoj grupi koja se zove Force. Naše ime je nastalo kombiniranjem dviju riječi. Prvi dio se odnosi na formaciju, a drugi na ime našeg grada, Celja. FOR kao formacija i CE kao Celje. Predstavljamo silu koja ne posustaje. Raditi s tom talentiranom mladeži je jedan od najboljih poslova. U skupini imamo šaljivaca, vrlo pametnih pojedinaca i komunikativnih. Oni su poput palete različitih boja. Poput braće i sestara smo, a ja sam najstariji'', objasnio je Miha Poznač.

Vole biti originalni, što je po njima teško u svijetu plesa jer je sve već viđeno, a njihov predstavnik čim čuje glazbu u glavi već ima pokrete.

''Bezobrazno plesno dobri, vrlo neobična glazba i koreografija'', primijetila je Martina.

''Bio sam malo zabrinut kad ste izašli na scenu jer ste mi djelovali kao neka etno skupina koja ide na pecanje na piknik dok niste počeli plesati'', priznao je Davor.

''Ja ne znam zašto Davor i ja u zadnje vrijeme razmišljamo isto, to me malo plaši. Preveć robe mate, no'', našalila se Maja.

''Mene i brine, ne samo plaši'', primijetio je Bilman.

A od žirija su dobili četiri da i prošli dalje.

