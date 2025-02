Plavi orkestar nakon 35 godina napravio pravi spektakl u originalnoj postavi u Areni

Kako je koncert odmicao, atmosfera je postajala sve intenzivnija – redale su se uspomene, prisjećali su se prvi plesovi, mladenačke ljubavi i vremena kad su pjesme Plavog orkestra bile soundtrack života.

Zagreb je sinoć disao u ritmu Plavog orkestra! Legendarni rock bend iz bivše Jugoslavije okupio se u originalnoj postavi nakon punih 35 godina isključivo za ovu posebnu prigodu, i to u gradu u kojem su 1985. godine snimili svoj prvi glazbeni album "Soldatski bal". Za ovim popularnim Sarajlijama je tada vladala prava histerija, a ništa slabije nije bilo ni na ovom dugoočekivanom povratničkom koncertu simboličnog naziva "Kao nekada".

Bio je ovo spektakl za sve generacije koje su odlučile Dan zaljubljenih provesti uz nezaboravne hitove omiljenog benda u dupkom punoj Areni Zagreb. Uvertiru u glazbeni spektakl napravio je sarajevski bend Velahavle koji su nastupali kao predgrupa i mnoge podsjetili na skromne početke Plavog orkestra na koje je poznata četvorka posebno ponosna.

Čim su se svjetla ugasila, dvoranom se prolomio gromoglasan pljesak. Svaka pjesma dočekana je glasnim urlicima oduševljenja. Već na prve taktove, Arena se pretvorila u veliki zbor, u kojem se nije razlikovalo tko je na pozornici, a tko u publici. Refreni ''Bolje biti pijan nego star'', ''Suada'', ''Ako su to samo bile laži'', ''Od rođendana do rođendana'' pjevali su se iz srca, ruke su bile u zraku, a osmijesi na licima posjetitelja otkrivali su koliko su svi željno očekivali ovaj trenutak.

Saša Lošić Loša, Mladen Pavičić Pava te Samir i Admir Ćeremida nisu skrivali svoje uzbuđenje zbog ponovnog okupljanja, a atmosfera prepuna nostalgije i emocija potvrđuje bezvremensku popularnost jednog od najvažnijih bendova bivše Jugoslavije. Loša je u nekoliko navrata zahvalio obožavateljima na dugogodišnjoj podršci, ističući kako je Zagreb oduvijek imao posebno mjesto u povijesti benda.

''Takav jedan intenzivan doživljaj koji smo večeras doživjeli, on se može osjetiti samo dan poslije. Imam potpuni 'burn-out' osjećaja jer je i Pava tu s nama, Zagreb nas je ovako toplo dočekao. Cijelo vrijeme nas je Zagreb zapravo držao na rukama i nije dao da padnemo u trenutku kada smo postali osjetljivi i tanki. Još jednom se potvrdilo to čudo koje ne možemo pravilno analizirati zašto je to tako s Plavim Orkestrom, a možda nikada niti nećemo saznati'', poručio je emotivni frontmen Saša Lošić Loša nakon završetka koncerta koji su otvorili pjesmom "Kad si sam druže moj".

Kako je koncert odmicao, atmosfera je postajala sve intenzivnija – redale su se uspomene, prisjećali su se prvi plesovi, mladenačke ljubavi i vremena kad su pjesme Plavog orkestra bile soundtrack života. Oni mlađi pokazali su da pjesme poznatog benda nije pokrila prašina, nego da žive i prenose se generacijama. Svjetlosni efekti i scenografija dodatno su pojačavali doživljaj, stvarajući nevjerojatnu vizualnu kulisu za glazbeno putovanje kroz desetljeća nježnih i dirljivih uspomena.

Nakon više od tri desetljeća karijere, Plavi Orkestar ponovno je dokazao zašto su jedan od najvoljenijih bendova s ovih prostora. Koncert u Areni Zagreb bio je povratak korijenima, ispunjen sjećanjima i zahvalnošću prema publici koja ih vjerno prati od početaka.

Za sve one koji su nabavili ulaznice na vrijeme, Valentinovo 2025. bila je večer za pamćenje. Za one koji nisu bili te sreće, Plavi orkestar ponovno stiže u Zagreb, 4. srpnja na ŠRC Šalata gdje će prirediti još jedan spektakl, ali ovoga puta pod toplim zvjezdanim nebom.

''Meni je ljeto posebno drago, a tada su nastale i mnoge naše pjesme, od Good Bye Teens do Bolje biti pijan nego star. I Zagreb mi je posebno divan ljeti, a ovo će biti prvi put da sviramo na Šalati'', zaključio je Loša, najavljujući još raskošniju ljetnu priču. Ulaznice su već u prodaji u sustavu Eventima.

