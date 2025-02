Činilo se kao da imaju savršen bračni život, no njihova ljubav bila je daleko od idilične kako su svi mislili!

Upoznali su se dok je on imao 44, a ona 18 godina, a nakon njegove teške bolesti ostala je udovica s tek 32 godine.

Humphrey Bogart i Lauren Bacall jedan su od kultnih parova prošlog stoljeća.

Njihova ljubavna priča sredinom 20. stoljeća bivala je jednom od najljepših, no u stvarnosti to baš i nije bilo tako.

Humphrey je Lauren upoznao tijekom snimanja filma "To Have and Have Not".

Humphrey je imao 44, a ona svega 18 godina, no osvojila ga je na prvi pogled. Od samoga početka imali su neraskidivu vezu, a nije trebalo dugo ni da postanu ljubavnici.

U Hollywoodu je u tom trenutku tolika razlika u godinama bila skandalozna, no par se nije obazirao na napise medija. Čak se ni redatelj nije slagao s njihovom romansom, a smetalo mu je sve jer je i sam bio zaljubljen u Bacall.

"Bogart se zaljubio u lik koji je Lauren glumila i ona će do kraja svog života morati glumiti", rekao je kasnije redatelj Howard Hawks.

Odmah nakon snimanja tog filma počeli su raditi na idućem, a u tom se trenutku Bogart razveo od svoje prve supruge.

Bogart i Bacall vjenčali su se na maloj ceremoniji 1945. godine, a tijekom čitavog braka isticali su da su ludo zaljubljeni. Unatoč svađama, sjajno su funkcionirali kao par te su često radili zajedno na filmovima.

Živjeli su idilično. Preselili su se u veliku kuću u Holmby Hillsu, četvrti Los Angelesa s najskupljim nekretninama u Americi, a Bogart si je, zaljubljen u more i u plovidbu, kupio jahtu Santana od prijatelja, glumca Dicka Powella, na koju se povlačio kad bi se zaželio osame. S Bacall je snimio još četiri filma, od kojih su najuspješniji bili "Otok Largo" i "Dark Passage", te nastavio raditi neumornim tempom, no ona je stala nakon što je ostala trudna. Slavni glumac prvi put je postao otac s 49 godina kada je Lauren rodila njihovog sina Stephena Humphreyja Bogarta 1949. godine. Kćer Leslie dobili su 1952., a njihova djeca bavila su se sličnim poslovima poput svojih roditelja.

No, kako je vrijeme odmicalo, razlika u godinama između njih dvoje sve je češće zadobivala neželjene posljedice. On se htio smiriti, a ona je, pak, bila mlada žena u naponu snage i seksualne energije.

Kad je 1952. upoznala Adlaija Stevensona, predstavnika Demokrata na predsjedničkim izborima, priključila se njegovoj kampanji. Prvo ga je podržavala s mužem, no kad se Bogart razbolio i ostao u svom hotelu, ona je nastavila sama odlaziti na Stevensonove skupove. Učinilo joj se da je gleda s istim zanimanjem kao i ona njega, počela je maštati kako bi to bilo da postanu par. No, iako je on bio slobodan, do toga nikada nije došlo. Ne samo zbog toga što je bio stariji od nje, kao i Bogart, nego zato što je jednom, kad je došla kod njega u posjet, vidjela da je u kući s njim jedna mlada članica njegovog izbornog stožera.

Lauren je sanjala o nevjeri, no ništa manje nevin nije bio ni Bogart.

On je imao dugogodišnju tajnu vezu sa svojom frizerkom Veritom Thompson, koja mu je po godinama bila bliža od Lauren. Vodio ju je i na svoja snimanja, a kako je šišala i njegovu djecu, često im je dolazila kući, pa je Lauren morala znati za nju. Iako je seksualne privlačnosti u njihovoj vezi davno nestalo, Bogart i Bacall bili su zajedno jer su se i dalje istinski voljeli.

Humphrey je do 1955. godine imao već velikih problema sa zdravljem, a liječnici su mu dijagnosticirali rak jednjaka. Čitav život je pio i pušio, a sve ovisnosti uzele su danak te je završio na operaciji.

Bogartu se zdravlje jako pogoršalo 1955., no tek je početkom 1956. na nagovor Lauren otišao liječniku koji mu je dijagnosticirao rak. Operirao je jednjak 1. ožujka iste godine, no već je bilo prekasno da ga se odstrani, pa je započeo liječenje s kemoterapijom, zatim je u listopadu otišao na još jednu operaciju, ali ništa mu više nije moglo pomoći.

"Koja bi to žena bila u krevetu s mužem koji je spao na samo 40 kilograma, redovito mu masirala noge i brinula se za njega kad se od bolova i slabosti nije mogao ni pomaknuti. Samo ona koja ga voli", napisao je jedan njihov poznanik.

Preminuo je 20 dana nakon svog 57. rođendana, a toliko je smršavio da je imao tek 36 kilograma na kraju.

Njegovi najbliži prijatelji, među njima Katharine Hepburn, Frank Sinatra i Spencer Tracy, posjetili su ga 13. siječnja 1957. Iste večeri je pao u komu i sljedeći dan preminuo. Imao je 57 godina.

Tog trenutka, Lauren je sa svega 32 godine ostala udovica. Neko je vrijeme poslije provela s Frankom Sinatrom koji ju je čak i zaprosio, no slavni pjevač koji je opsesivno čuvao svoj privatni život prekinuo je svaki kontakt s njom kad se o tome počelo pričati.

Ljubavnu sreću našla je potom u kratkom braku s glumcem Jasonom Robardsom, za kojeg se udala 1961. i s njim iste godine dobila sina Sama. No, brzo je shvatila da je Jason još veći alkoholičar od Bogarda pa je s njim izdržala samo do 1969. kada su se razveli.

Ostatak života uglavnom je provela u New Yorku. Glumila je u kazalištima, a samo bi se rijetko pojavljivala u filmovima. Napisala je nekoliko knjiga memoara, u kojima je opisala svoj život i ljubavnu priču s Bogartom.

Preminula je 2014. godine u dobi od 89 godina.

