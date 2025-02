Pala prosidba na koncertu Crvene Jabuke, pogledajte video ovih predivnih trenutaka!

Usred koncerta Crvene Jabuke u Osijeku na pozornicu je izašao Vukovarac Marijan i pred svima zaprosio svoju djevojku Julijanu.

Legendarni bend Crvena Jabuka za Valentinovo je priredio nezaboravan koncert u osječkoj dvorani Gradski vrt, čime je započeo svoju veliku slavljeničku turneju bravo! Crvena Jabuka povodom 40 godina uspješne karijere



…Ona dolazi, jednostavno osjetim. Možda mi šapne snijeg sa grana… omiljenim hitovima svih generacija i upravo svojom najdražom pjesmom "Tugo nesrećo", Dražen Žerić Žera započeo je koncert u Osijeku.

"Hvala vam što ste došli da zajedno uljepšamo ovu čarobnu slavonsku večer i pjevamo, slavimo ljubav… Želim da svaka ljubav bude sretna!"



Publika koja je pristigla iz cijele Slavonije i šire, pjevala je uglas s omiljenim glazbenicima bezvremenske hitove.

Osim glazbene euforije, večer je obilježila i romantična prosidba koja je raznježila tisuće prisutnih. Usred koncerta, na pozornicu je izašao Vukovarac Marijan i pred svima zaprosio svoju djevojku Julijanu.



"Zamolio bih te da budeš moja žena", izgovorio je.

Publika je s oduševljenjem pratila dirljivi trenutak, a članovi benda nakratko su prekinuli nastup kako bi uveličali ovaj poseban događaj. Ganuta i iznenađena, Julijana je rekla sudbonosno "da", što je izazvalo gromoglasan pljesak i ovacije dvorane. Frontmen Dražen Žerić Žera poželio im je sreću.



"Najveći aplauz za gospodina koji je skupio toliko snage, nije to baš lako, ima slavonsko srce, svaka mu čast. Želim vam da se volite i budete sretni cijeli život. Zaista slavimo ljubav večeras…", poručio je Žera i budućim mladencima zapjevao omiljene stihove "Ukrast ću ti snove".

Sarajevski pop-rock bend, uz čije su se pjesme mnogi zaljubili, još jednom je na Dan zaljubljenih opravdao sva očekivanja i dokazao svoju popularnost. Upravo su oni još 1996. godine započeli tradiciju Valentinovskih koncerata na ovim prostorima.

"Hvala Osijek, za vas me vežu samo lijepe uspomene, naš prvi fan klub osnovan je ovdje, u ovim krajevima smo pojeli i najbolji fiš, uvijek vam rado dođemo", bio je iskren Žera.

Puna dvorana je od prvih taktova do posljednjih stihova uživala u hitovima poput "Tamo gdje ljubav počinje", "Bježi kišo s prozora", "Ima nešto od srca do srca" i mnogim drugim, dok su emotivne izvedbe i atmosfera stvorili koncert za pamćenje.

Ovo je tek početak velike turneje u kojoj će Crvena Jabuka nastupiti u 40 europskih gradova, a hrvatska publika može se veseliti velikim koncertima: 17. svibnja u Varaždinu, 31. svibnja u Zadru, 21. studenog u Zagrebu.

Nakon večeri ispunjene ljubavlju i glazbom, jasno je – Crvena Jabuka ostaje simbol romantike i bezvremenskih hitova koji spajaju generacije!

