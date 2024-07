Najzgodniji hrvatski zet objavio je fotku bez majice pa sa svima podijelio svoju životnu priču: "Put je bio nezamislivo težak..."

Pedro Soltz sa svojim je pratiteljima otvorio dušu pa podijelio svoju životnu priču do uspjeha, za koju kaže da nije bila nimalo laka.

Maneken i jedan od omiljenih hrvatskih zetova Pedro Soltz na svom je Instagram profilu objavio fotografiju iz mladosti, ali već i tada je mamio poglede brojnih žena.

U podužoj objavi ispričao je svoju životnu priču.

"Prije 20 godina ovaj student inženjerstva odlučio je napustiti svoju zemlju kako bi ostvario san. Bez novca, bez potpore i protiv svih izgleda krenuo sam na nevjerojatno putovanje koje nadilazi moje najluđe snove. Ova fotografija je snimljena prilikom mog prvog dolaska u Milano na tjedan mode u svibnju 2004.", započeo je.

"Put je bio nezamislivo težak, a ja nisam bio spreman za to. Pokrali su me, nisam imao novca i bilo je dana kad nisam imao što jesti. Mnoge sam stvari naučio na teži način. Razmislite samo na trenutak... U to vrijeme nije bilo pametnih telefona. To je teško zamislivo za današnje generacije, ali i istinito. Nisam imao telefon, nisam imao kontakt s obitelji. Nisam govorio jezik, kamere su još uvijek bile analogne, trebale su nam karte i morali smo sami pronaći stvari. Bez Googlea, bez WhatsAppa, bez elektroničke pošte... čega god možete zamisliti. Samo vi, Bog i koga god sretnete na putu", nastavio je pa se referirao na objavljenu fotografiju na kojoj je bez majice.

"Na fotografiji sam imao 82 kg, izgubio sam 11 kg u 2 mjeseca i pao na 71. Strašno. Još uvijek se sjećam trenutka kad sam se vratio u Brazil i moj mlađi brati mi je rekao: 'Opa, Pedro, izgledaš kao da imaš Aids, sada te konačno mogu prebiti, jači sam od tebe'. Trebalo je neko vrijeme i puno odlučnosti dok mi se stvari nisu počele događati i počeo sam se razvijati. Danas stojim ovdje ponosan što nikad nisam odustao i stigao sam do ovdje uz poštenje i ustrajnost. Ljudi nemaju pojma koliko je ovaj posao težak i kako naučiš biti osuđivan/odbijan pored svih drugih problema koje ne možeš ni zamisliti. Zapravo, sve do danas, u eri u kojoj ljudi raspravljaju o zamjenicama, još uvijek me 'osuđuju' jer radim kao model... Što reći? Iskreno, nije me briga", priznao je Pedro.

"Ovaj put nije se samo hodao, nego osvajao. Ova karijera dala mi je toliko toga: iskustva, priče, znanja, učenja, mogućnosti, ljubav, slobodu... Upoznao sam svoju ženu, dobio sam djecu, to donosi hranu na moj stol i još uvijek podržava sve moje snove i svaki drugi projekt koji imam. Prije nekoliko dana sam pročitao da samo 19 % modela može živjeti od toga. To mi je izazvalo pomiješane osjećaje... Ali to je samo još jedan razlog za slavlje i ponos", zaključio je Soltz.

Podsjećamo, Pedro poznat kao najzgodniji hrvatski zet, a oženio se našom lijepom manekenkom Iris Cekuš 2016. godine. Par zajedno ima dvije kćeri, Laru i Isabellu.

Oodnio je i pobjedu 2022. godine showa "Ples sa zvijezdama" sa svojom plesnom partnericom Valentinom Walme.

