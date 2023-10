Za ovu reakciju Maje Šuput zaslužna je jedna moćna Paula: ''Neustrašiva si, prekrasna si, gledala bi te i doma pred televizorom!''

Paula Šolc očarala je sve u trećoj emisiji showa Supertalent i to plesom na svili u koji je zaljubljena.

Paula Šolc se dugo godina bavila hip-hopom i ples joj je bio velika ljubav, a onda je otkrila i ples na svili u kojem se odlučila okušati i sada je u Supertalent došla pokazati što zna.

''Mislim da sam jako samokritična, da nikad nisam zadovoljna, što znači da sam se godinu dana pripremala da ni to ne bi bilo dovoljno dobro. Neisgurnost mi sigurno dolazi od toga što mi tate sigurno nikada nije bilo ovdje, ali to nisu stvari koje bih ja voljela govoriti javno. Ja sam samo jedan tip osobe koji je jako zatvoren i ne otvaram se svima, ali otvaram se kad nastupam. Moja najveća inspiracija je moja mama, sigurno joj je bilo teško odgajati me sama, podržavala me u svemu i nadam se da će to raditi do kraja i da je ja nikad neću razočarati. Visine se bojim oduvijek, visine i mraka, taj osjećaj nikad nisam prebrodila, jednostavno sam nekako spas našla u svili, ali izvan svile, taj strah i dalje ostaje. Ja ju nekako doživljavam kao svoju partnericu, ja kad sam tužna, samo odem u dvoranu i samo smo ona i ja i to je taj neki osjećaj koji ne možeš dobiti od nikog drugog, osim samo od sebe'', zaključila je.

Paula je svojim nastupom oduševila žiri i gledatelje, ali ipak je imala malu kritiku na svoj račun.

''Ovo može bolje, malo me lupila trema'', rekla je nakon točke.

''Ono što me se najviše dojmilo je elegancija određenih pokreta i senzibilitet s kojim plešeš, to nisam još dosad vidjela. Meni si ispričala priču'', komentirala je Martina.

''Bila si apsolutno moćna'', rekao je Davor.

''Neustrašiva si, prekrasna si, gledala bi i doma pred televizorom ovu tvoju točku s oduševljenjem, priznala joj je Maja.

