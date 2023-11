Ovo je najseksi muškarac 2023. godine, a mnogi se slažu da je predugo čekao na tu titulu: "Bilo je i vrijeme!"

Časopis People proglasio je Patricka Dempseya najseksi muškarcem 2023. godine.

Holivudski je glumac Patrick Dempsey (57) najseksi muškarac 2023. godine prema izboru časopisa People.

Laskava titula dodijeljena mu je u showu Jimmy Kimmel Live, a voditelj je prije proglašenja sakrio njegovo lice i publika je morala pogađati tko je, postavljajući mu pitanja o njemu.

Ključno pitanje glasilo je: "Jesi li ti doktor McDreaamy?", što je Demspeyev lik iz serije "Uvod u anatomiju".

"Hvala vam puno", poručio je zatim glumac, a voditelj se našalio i kako je bilo vrijeme da on dobije tu titulu, nakon više od 35 godina glumačke karijere.

"Istina je, svake godine si sve zgodniji", poručio mu je zatim Kimmel.

Patrick se zatim oglasio i u videu koji je objavljen na službenom profilu časopisa People.

"Napokon sam proglašen najseksi muškarcem, na narednih 10 godina. Ne znam zašto bi netko nakon mene trebao dobiti ovu titulu, da vam budem iskren. To je to. Ovo je kraj. Bio je to sjajan niz za People, čestitam vam i drago mi je da ga mogu završiti", našalio se glumac.

"Bilo je i vrijeme", "Čekaj, ovo mu je prvi put?", "Ovaj čovjek je prekrasan i drago mi je da je napokon pobijedio", samo su neke od brojnih pozitivnih reakcija.

Prošle godine titulu najseski muškarca časopis People dodijelio je glumcu Chrisu Evansu.

Inače, Patrick Dempsey u karijeri je ostvario pedesetak uloga, a najviše slave donijela mu je serija "Uvod u anatomiju", u kojoj glumi doktora Dereka Sheparda, odnosno McDreamyja.

Što se tiče njegova privatnog života, od 1987. do 1994. bio je u braku glumicom Rocky Parker, koja je preminula 2014. godine. S trenutačnom suprugom Jillian Fink vjenčao se 1999. godine, a par je zajedno dobio troje djece, kćer Tallulu i blizance Darbyja i Sullivana.

