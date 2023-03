Procurio razlog zbog kojeg je kralj Charles izbacio Harryja i Meghan iz njihova doma, preko jedne stvari nije mogao prijeći!

Otkriven je razlog zbog kojeg je kralj Charles izbacio princa Harryja i Meghan Markle iz Frogmore Cottagea.

U Velikoj Britaniji ovih je dana odjeknula vijest da je kralj Charles odlučio izbaciti Harryja i Meghan iz Frogmore Cottagea, a sada prenose kako je tu odluku donio zbog Harryjeva odnosa prema kraljevoj supruzi Camilli Parker Bowles.

Monarh je izdao obavijest upućenu Harryju i Meghan i uputio ih da napuste vilu s pet spavaćih soba na imanju Windsor, no za njega to nije bila nimalo laka odluka, osobito jer ne želi dolijevati ulje na vatru svađi koju ima s Harryjem. No smatra da je njegov mlađi sin prešao granicu prihvatljivog ponašanja i nakon tvrdnji iznesenih u njegovoj Netflixovoj seriji i memoarima "Rezerva".

Charles je prema pisanju The Mirrora bio posebno ogorčen zbog optužbi da je Camilla odgovorna za curenje priča s dvora u medije. Naime, Harry je u nedavnom intervjuu s Andersonom Cooperom rekao da Camillina spremnost da uspostavi odnose s britanskim tiskom čini opasnom i da će zbog toga ostati na ulici, a uz to ju je nazvao i zločestom osobom.

Charles je navodno pokrenuo postupak deložacije 11. siječnja, samo dan nakon što je knjiga "Rezerva" puštena u prodaju i nakon što je pročitao detalje objavljene u knjizi. Izvori su za The Mirror rekli da su optužbe nanijele nepopravljivu štetu Harryjevu odnosu s ocem, ali i bratom princem Williamom.

"To je bila zadnja kap. Harry je bio itekako svjestan kako će Camilla biti crvena uzbuna za njegova oca i svejedno je to zanemario. Kralj je bez sumnje smatrao da je prešao granicu, bio je to krajnji čin nepoštovanja", izjavio je njima blizak izvor.

Razumljivo je da kralj prije svoje krunidbe želi razriješiti mnoga mučna pitanja koja ostaju oko Harryja, Meghan i princa Andrewa, a kojima je dopušteno da se vuku predugo.

"Takva je odluka bila bolna kao trganje flastera. Bolno, ali jednom kad je gotovo, gotovo je", dodao je neimenovani izvor.

Frogmore Cottage postao je tako dom princa Andrewa, koji se već tamo useljava, iako se tome protivio. No rečeno je i da su Harry i Meghan prisiljeni napustiti kuću, njihov jedini preostali dom u Ujedinjenom Kraljevstvu, bez obzira na njegovu odluku.

Ova vijest dolazi dok su pripreme za krunidbu kralja Charlesa u svibnju u punom jeku i usred nagađanja da princ Harry možda neće dobiti pozivnicu.

"Ovo sigurno označava kraj za Harryja i Meghan u Ujedinjenom Kraljevstvu. Andrew se opirao ideji da se preseli u Frogmore Cottage nakon što mu je to ponuđeno prošli tjedan, ali Harry i Meghan ne mogu zaustaviti deložaciju", izjavio je za The Sun izvor blizak kraljevskoj obitelji.

Frogmore Cottage, koji se nalazi na imanju Frogmore u Windsoru, koji je pokojna kraljica Elizabeta 2018. godine darovala Harryju i Meghan za njihovo vjenčanje, jedina je preostala rezidencija para u Ujedinjenom Kraljevstvu. Kuća se nalazi samo nekoliko koraka od Adelaide Cottagea, glavne rezidencije princa i princeze od Walesa.

Ima pet spavaćih soba i prostrani vrt, a bila je renovirana u vrijednosti od 2,4 milijuna funti, i to između 2018. i 2019. godine prije nego što su se Harry i Meghan uselili, a prethodno se tamo nalazilo pet zasebnih nekretnina za osoblje koje je radilo na imanju Windsor.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Seve pokazala brutalne trbušne mišiće u badiću, zatečeni fanovi sve su rekli komentarima: ''Ova majka izgleda kao da ima 25 godina!''

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Vukadin podijelio fotku koja je pobrala sve simpatije njegovih fanova: ''Jabuka ne pada daleko od stabla!''