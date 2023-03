Novi potez kralja Charlesa označio kraj ere princa Harryja i Meghan u Velikoj Britaniji, nemoćni su protiv njegove odluke!

Kralj Charles izbacio je princa Harryja i Meghan Markle iz Frogmore Cottagea, koji je bio njihov dom u Velikoj Britaniji.

Kralj Charles odlučio je izbaciti princa Harryja i Meghan Markle iz njihove kraljevske rezidencije Frogmore Cottage, i to zbog princa Andrewa, prenose britanski mediji.

Pogledaj i ovo Sve će proći bez njih Harry i Meghan propuštaju važan događaj koji svi jedva čekaju, zabrana koju su dobili stigla očekivano?

Buckinghamska palača izdala je obavijest o deložaciji vojvode i vojvotkinje od Sussexa nakon što su se Harryjevi memoari "Spare", u kojima je iznio niz optužbi protiv članova obitelji, pojavili na policama u Velikoj Britaniji u siječnju, piše The Sun.

Frogmore Cottage postao je tako dom princa Andrewa, koji se već tamo useljava, iako se tome protivio. No rečeno je i da su Harry i Meghan prisiljeni napustiti kuću, njihov jedini preostali dom u Ujedinjenom Kraljevstvu, bez obzira na njegovu odluku.

Ova vijest dolazi dok su pripreme za krunidbu kralja Charlesa u svibnju u punom jeku i usred nagađanja da princ Harry možda neće dobiti pozivnicu.

Kraljevski insajder rekao je za The Sun o ovom potezu: "Ovo sigurno označava kraj za Harryja i Meghan u Ujedinjenom Kraljevstvu. Andrew se opirao ideji da se preseli u Frogmore Cottage nakon što mu je to ponuđeno prošli tjedan, ali Harry i Meghan ne mogu zaustaviti deložaciju", izjavio je za The Sun izvor blizak kraljevskoj obitelji.

Frogmore Cottage, koji se nalazi na imanju Frogmore u Windsoru, koji je pokojna kraljica Elizabeta 2018. godine darovala Harryju i Meghan za njihovo vjenčanje, jedina je preostala rezidencija para u Ujedinjenom Kraljevstvu. Kuća se nalazi samo nekoliko koraka od Adelaide Cottagea, glavne rezidencije princa i princeze od Walesa.

Ima pet spavaćih soba i prostrani vrt, a bila je renovirana u vrijednosti od 2,4 milijuna funti, i to između 2018. i 2019. godine prije nego što su se Harry i Meghan uselili. Prethodno se tamo nalazilo pet zasebnih nekretnina za osoblje koje je radilo na imanju Windsor.

