Voljenu djevojku ubio je na brutalan način i za to se pravdao besmislenom teorijom, a sad je stiglo i novo iznenađenje: "Moje najdraže dijete je vrištalo moleći za život..."

Oscar Pistorius izlazi iz zatvora na uvjetnu slobodu u kojem je završio zbog brutalnog ubojstva svoje djevojke Reeve Steenkamp.

Južnoafrički paraolimpijac koji je ovih dana napunio 37 godina Oscar Pistorius pušten je na slobodu nakon što je dobio uvjetni otpust, a nakon što je uporno odbijao priznati da je bezosjećajno ubio svoju djevojku, manekenku Reevu Steenkamp tijekom bijesnog i nasilnog ispada te je ostao pri svojoj tvrdnji da je to bila nesreća.

Ali je li Pistorius nemilosrdni ubojica ili je napravio užasnu pogrešku na Valentinovo 2013. godine, nije bilo upitno za službenike suda koji su donijeli odluku o uvjetnom otpustu i dopustili mu povratak u javni život nakon što su čuli da je odslužio više od šest i pol godina od ukupne 13-godišnja zatvorske kazne.

No "Blade Runner", kako su ga prozvali, ipak će još ovaj Božić morati provesti iza rešetaka jer su psiholozi i službenici socijalne skrbi procjenili da je najbolje da ga se pusti nakon 5. siječnja 2024. godine, a uz to će morati ići na terapije za kontroliranje bijesa i o rodno uvjetovanom nasilju. Pistoriusu neće biti dopušteno napustiti četvrt Waterkloof, gdje će boraviti sa svojim ujakom Arnoldom u raskošnoj vili, a uvjetna će mu trajati do 5. rujna 2029. godine.

Njegovo nepriznavanje istine unatoč osudi za ubojstvo, Reevinu je ožalošćenu majku natjeralo da ga proglasi lažljivcem kojeg jako mrzi.

"Uvjetni otpust ne znači kraj kazne. To samo znači da će zatvorenik odslužiti kaznu izvan popravne ustanove", rekao je novinarima glasnogovornik Odjela za zatvor Singabakho Nxumalo.

Pistorius je doveden iz ćelije u zatvoru Atteridgeville u Pretoriji kako bi čuo svoju sudbinu i prema izjavama svjedoka izgledao je jako samouvjereno dok je ulazio u prostoriju, a nakon što je njegovo prethodno pojavljivanje na sudu u ožujku bilo odbijeno. Njegov pravni tim, predvođen Conradom Dormehlom, tvrdi da je odslužio dovoljno kazne i da je bilo službenih grešaka tijekom njezina služenja.

Reevina majka gospođa Steenkamp odbila je prisustvovati saslušanju, no njezina je izjava pročitana pred sudom.

"Jednostavno ne mogu skupiti energiju da se ponovno suočim s njim u ovoj fazi. Ne vjerujem u Oscarovu verziju da je mislio da je osoba u WC-u provalnik. Zapravo, ne znam nikoga tko može. Moje najdraže dijete je vrištalo moleći za svoj život. Vjerujem da je znao da je to bila Reeva", poručila je.

Južnoafrička Republika inače dopušta da osuđenici budu pušteni na slobodu nakon što odsluže polovicu svoje kazne, a službenicima za uvjetni otpust rečeno je da je došlo do pogreške u izračunavanju stvarnog vremena koje je ubojica odslužio. Tvrdilo se da je pogrešno proglašen nepodobnim za prijevremeno puštanje iz zatvora kada je posljednji put podnio zahtjev u ožujku i da su dugotrajni pravni slučajevi oko njega doveli do pogreške.

Sportaš s dvostrukom amputacijom nogu, koji je rušio rekorde natječući se s protezama od karbonskih vlakana na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine, upucao je Reevu više puta kroz zatvorena vrata kupaonice u njegovu domu, u Pretoriji, u jutarnjim satima na samo Valentinovo 2013. godine.

Prema policijskim izvještajima, Oscar je te kobne večeri ušao u burnu svađu sa svojom djevojkom koja se od straha zaključala u kupaonicu. Dodatno frustriran zbog toga, paraolimpijac je prvo razvalio vrata iste, a zatim svoju djevojku usmrtio palicom za kriket. Da stvar bude gora, nakon toga ju je i nekoliko puta propucao te obukao prije dolaska policije.

Njegovu tvrdnju da ju je upucao vjerujući da je uljez ušao u njegov dom dok je spavao naposljetku su odbacili suci Pretorije i to nakon što je već bio oslobođen optužbi za ubojstvo i proglašen krivim za ubojstvo. Njegova osuda je preinačena u ubojstvo i na kraju je osuđen na 13 godina i pet mjeseci zatvora nakon niza žalbi tužitelja.

Pistoriusov slučaj i njegovo pravo na uvjetni otpust zakomplicirali su žalbe tužitelja, koji su prvo osporili njegovu osudu, a zatim i šestogodišnju kaznu, koju su nazvali šokantno blagom. Vrhovni prizivni sud na kraju je 2017. godine je presudio da Pistorius treba služiti minimalnu južnoafričku kaznu od 15 godina za ubojstvo, ali je uzeo u obzir godinu i sedam mjeseci koje je već odslužio za kažnjivo ubojstvo kada mu je izrečena kazna od 13 godina i pet mjeseci.

"Ubio sam Reevu i moram živjeti s tim. Još uvijek osjećam miris krvi. Još uvijek osjećam vrućinu na rukama. Razumijem bol koju osjećaju svi koji su je voljeli i kojima nedostaje. I ja osjećam istu bol. I mrzim samog sebe. Razmišljam o onom što se dogodilo i pitam se - kako je moguće da se takvo nešto moglo dogoditi", tada je izjavio, a imao je i vlastitu teoriju o provalnicima kojih se jako boji, iako je priča bila potpuno besmislena.

Međutim, sud je pogriješio jer nije uračunao još jedno razdoblje koje je Pistorius odslužio dok je bila uložena žalba na kaznu za ubojstvo, što znači da je on zapravo imao pravo na uvjetni otpust u ožujku kada mu je rečeno da će imati to pravo tek u kolovozu 2024. godine.

Pistoriusovi odvjetnici iznijeli su njegov slučaj Ustavnom sudu zemlje i odluka da se održi novo saslušanje za uvjetni otpust bila je zapravo priznanje pogreške žalbenog suda i pomoglo mu je da izađe iz zatvora.

Prema pisanju stranih medija sportaš će se vjerojatno vratiti živjeti sa svojim ujakom Arnoldom u njegovu vilu, smještenu u jednom od najekskluzivnijih predgrađa Pretorije, gdje stanuju i vladini ministri, biznismeni milijunaši i izvršni direktori najvećih kompanija u Johannesburgu.

Pistorius je inače rođen s urođenom bolešću koja je dovela do toga da su mu noge amputirane ispod koljena dok je još bio beba, no to ga nije spriječilo da se bavi trčanjem i osvoji više paraolimpijskih naslova. On je jedini čovjek s dvostrukom amputacijom koji je trčao na Olimpijskim igrama, a njegov nastup u Londonu izazvao je veliku pompu.

Poznat kao "Blade Runner", bio je na samom vrhuncu svoje slave kada je ubio Reevu samo nekoliko mjeseci nakon Olimpijskih igara u Londonu.

