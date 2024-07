Oprah Winfrey napokon je komentirala glasine da je godinama u vezi s najboljom prijateljicom: ''Vjerujte mi...''

Oprah Winfrey napokon se osvrnula na glasinu koja u holivudskim krugovima kola već godinama.

Već godinama se u Hollywoodu i svjetskim tabloidima mogla pronaći vijest o navodnoj romantičnoj vezi Opre Winfrey i njezine najbolje prijateljice Gayle King, no voditeljica je sada u jednom intervjuu sva ta šuškanja odbacila.

''Mislim da smo mi kroz život sve prošle zajedno. Godinama su ljudi govorili da smo zajedno, i ljudi to mogu i dalje misliti, ali vjerujte, da smo u vezi, ja bih vam to odavno rekla'', izjavila je Oprah čiji je partner zapravo Stedman Graham i to već dugih 35 godina.

Što se tiče njezinog odnosa s Gayle i što ljudi misle da su više od prijateljica, voditeljica smatra da je to zato jer javnost nije navikla vidjeti žene koje su povezane kao njih dvije.

''Razlog zbog kojeg mislim da je naše prijateljstvo ovako jako je to što je Gayle sretnija od mene kad su u pitanju moji uspjesi, pobjede ili izazovi kroz koje uspješno prolazim, a jednako tako se ja veselim i kad je ona u pitanju'', izjavila je Oprah.

''Ja se samo mogu nadati da svatko u životu ima ovako jednog dobrog prijatelja kao što ja imam Gayle'', zaključila je Oprah koja zadnjih mjeseci pažnju privlači drastičnom, fizičkom transformacijom nakon što je priznala da je kilograme izgubila jer je koristila kontroverzni lijek Ozempic.

Više o tome možete pročitati OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Tko bi rekao da ova haljina koju nosi Nives Celzijus košta pet eura? U nikad većem dekolteu je poručila: "U njoj ne može biti vruće..."

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Zanosna Žanamari u seksi dekoltiranom korzetu užarila je društvene mreže, pokazala je i tko joj radi društvo na našoj obali!

Pogledaji ovo Celebrity Evo kako Livajina kći slavi tatin gol: Iris je sve snimila s tribina pa objavila na društvenim mrežama!

Pogledaji ovo Celebrity Kreativni producent najgledanije domaće serije otkriva nam u čemu leži tajna velikog uspjeha: ''Kumovi su društveni fenomen!''

Pogledaji ovo Preporuke Ova fantastična triler-serija potpuno će vas kupiti već u prvih nekoliko scena!

Pogledaji ovo Celebrity Bivša seks-bomba 80-ih javila se s Hvara gdje boravi na luksuznoj jahti, Hrvatsku je opisala sa samo tri riječi!