Snimka Novaka Đokovića iz izlaska hit je na internetu! Poslušajte kako je otpjevao jedan od poznatih hitova u regiji, a imao je i želju za pjevačicu

Društvenim mrežama širi se snimka Novaka Đokovića iz izlaska u Bugarskoj, uzeo je mikrofon u ruke i zapjevao dobro znani hit.

Novak Đoković poznat je kao vrlo vesela i opuštena osoba, a kad ima priliku, voli se dobro zabaviti.

Ovog puta to je napravio u Bugarskoj, gdje je igrao meč s Grigorom Dimitrovim, a dvojac je kasnije otišao u izlazak. Na X-u se proširila snimka tenisača koja je sve nasmijala, a evo i zašto.

Novak and Grigor know how to party. 🕺🏻 🎤 ❤️pic.twitter.com/7TS9KmfHoI