Nina Badrić prisjetila se čovjeka čija ju je smrt jako pogodila: ''Imali smo specifičan odnos...''

Nina Badrić na svom se Instagramu prisjetila preminulog televizijskog voditelja Miroslava Lilića, posvetila mu je posebne riječi.

Naša pjevačica Nina Badrić na svom se Instagramu prisjetila preminulog televizijskog voditelja i novinara Miroslava Lilića, čija je komemoracija i predstavljanje knjige ''Bez reprize'' održano jučer.

Uz nekoliko fotografija na kojima je Nina s Miroslavom te njegove autobiografije napisala je:

''Jučer je bila komemoracija televizijskog velikana nezamjenjivog Mire Lilića. Po želji obitelji otpjevala sam mu 'Odlazak. Bio je to radostan odlazak jer ne poznajem nikog tko je tako bogato, snažno i u punini živio svaki dan života kao Miro. Zvala sam ga ''alo alooo'' jer je to bila njegova poštapalica, a njemu je to bilo simpa. Imali smo specifičan odnos pun dugih razgovora i tone smijeha mada sam mu po godinama mogla biti kći. Bio mi je veliki zaštitnik, anđeo čuvar i čuvao mi je leđa kada su za mene bila neka nezgodna vremena. Hvala, veličanstveni Miro, za sve što ste učinili za mene. Rekli ste: 'Volite se, ljubite, praštajte. Ako nećete sada, popravnog nema.' Voli vas vaša Badrićko'', napisala je Nina.

Lilić je preminuo u srpnju ove godine, a javnosti je ostao poznat po tome što mu je pripala dužnost da pročita vijest o smrti Josipa Broza Tita. Bio je direktor programa TV Zagreb i HRT-a, bio je osnivač, direktor te urednik Dnevnika i glavni urednik Nove TV. Lilić je bio i predsjednik diskografske kuće Croatia Records.

Nina se od njega oprostila i nakon vijesti o smrti, a tada mu je također posvetila emotivan opis.

"Puno toga me veže za ovog veličanstvenog čovjeka. Bio je prijatelj kad je bilo teško, rame za plakanje, utjeha i veliki obrambeni zid mojih tada krhkih leđa... Voljeni Miro... Za glazbu i za mene učinili ste puno i bez Vas je sve bilo bez duše. Počivajte u miru, a ja ću se sjećati", napisala je.

