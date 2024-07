Zovu je boginjom ljepote, a njezine godine zbilja je teško povezati s ovim najnovijim fotografijama!

Nicole Scherzinger objavila je nove fotografije u kupaćem kostimu, pratitelji se ne mogu načuditi da je proslavila 46. rođendan.

Pjevačica Nicole Scherzinger ovih dana proslavila je 46. rođendan, a njezine nove fotografije teško je povezati s tom brojkom.

Nicole je pozirala u crnom kupaćem kostimu, a objavila je i seksi videozapis na kojem sjedi na rubu bazena te zahvalila na lijepim željama za rođendan.

''Preplavljena svom rođendanskom ljubavlju od svih vas! Hvala ti Bože za još jednu godinu oko sunca. Ne bilo koja godina - vjerojatno moja najhrabrija, najhrabrija i najredefiniranija godina dosad. Hvala ti na tvojoj milosti dok me nastavljaš rasti i razvijati. Hvala ti za radosti i smijeh, borbe i ožiljke. Hvala ti za borbu koja živi u meni da nikad ne odustanem i za predaju i spokoj kad trebam pustiti. Sa svakim dahom koji udahnem, tako sam vječno zahvalna... za sve. Jer to me učinilo ženom kakva sam danas. Volim vas sve! Hvala vama što me volite takvu kakva jesam'', napisala je.

Inače, Nicole često zovu ženom božicom zbog svoje idealne figure koju drži još od mladih dana kad je pjevala u popularnoj grupi Pussycat Dolls.

U sretnoj je vezi sa zaručnikom Thomasom Evansom koji također oduzima dah svojom figurom.

