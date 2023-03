Najseksi baka Balkana otkrila zašto je bila protiv svoje svadbe, ali i kakvi muškarci joj se sada sviđaju: "Neću im glumiti mamu ili babu"

Neda Ukraden je u emisiji "Balkanskom ulicom" progovorila o svom odnosu prema muškarcima i braku s Milanom Bilbijom.

Pjevačica Neda Ukraden, koja nosi i titulu najseksi bake Balkana, otvoreno je progovorila o muškarcima u njezinu životu i pritom priznala kako uživa u tome što nije s niti jednim u vezi.

72-godišnja Neda gostovala je u emisiji "Balkanskom ulicom" i tom prilikom iskreno pričala o razočarenjima koja je doživjela po pitanju ljubavi i priznala da je utjehu uvijek tražila u poslu.

"To je najbolje terapeutsko sredstvo, prije svega najbolje psihološki. Ta razočarenja, najčešće su to razočarenja u ljubav, jer kad ti je lijepo ti ni ne primjećuješ da si u vezi, ali to kad počne pucati, ti raskidi su uvijek manje više bolni. Nekada su dramatični, nekada su... Ali su uglavnom bolni. Gubi se jedan dio tebe, tvog vremena, nekih snova, zaista je u radu spas. To te prisili, jer uvijek se poljulja samopouzdanje, pogotovo ako te prevari ili ako se nešto jako razočaraš, ti si onda kao manje vrijedan nešto, ti si ispao papak, glupača ili što god", izjavila je Neda i zaključila kako misli da su i nju varali, prenosi Blic.

Pjevačica se prisjetila i svog bivšeg i jedinog supruga Milana Bilbije i njihove svadbe.

"Ja sam bila protivnik svadbe, ja sam se toga grozila. Došla nam je Mara matičarka u stan, poslije smo nas 25 najbližih članova obitelji i moj bend, otišli u hotelu na ručak koji smo organizirali. Meni taj cirkus, meni je to tada smetalo, ali mi je recimo bilo drago kada se moja Jelena udavala", priznala je Neda koja se na kćerinoj svadbi rasplakala.

Neda je otkrila i kakav je njezin ukus što se muškaraca tiče.

"To plav ili crn to nema pojma sa životom, to duh, energija, priča, šarm. Voljela sam plavušane, muž mi je bio plav, on je bio kao Nordijac, to boja očiju kose i to, ne. Ali znaš kako, plod, muškarac je plod i tradicije i odgoja, i kompleksa i superiornosti i inferiornosti, majčinog stava, prijatelja, bivših iskustava jer u ovim godinama neću ja loviti neke mladiće da im glumim mamu ili babu to stvarno ne ide uz mene kao osobu. Kao što kaže Gibonni, u pjesmi koja se zove Sreća: "Nisam primjetila da netko nedostaje". Već dugo sam pronašla sreću i mir u tome što jesam, kakva jesam i to zrelo doba je jedna velika privilegija", zaključila je pjevačica.

