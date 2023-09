Nataša Janjić i njen zgodni suprug osvanuli kao holivudske zvijezde, baš su se sredili za jedinstvenu prigodu!

Nataša Janjić Medančić i njezin suprug Nenad Medančić zablistali su na otvorenju jedne bolnice u Zagrebu, gdje su pažnju plijenili kao prave holivudske zvijezde.

Naša glumica Nataša Janjić Medančić pojavila se na otvorenju nove Specijalne bolnice za ortopediju i traumatologiju u Zagrebu, a za tu se priliku dotjerala kao prava holivudska diva.

41-godišnja Nataša na svečanost je stigla odjevena u tamnoplavu haljinu s dekolteom, a društvo joj je pravio zgodni suprug Nenad koji je odabrao tamno odijelo s kravatom.

Nataša je inače jedno od pojačanja u omiljenim Zaglavama, odnosno u ekipi serije Nove TV "Kumovi" čije su nove epizode nedavno krenule s prikazivanjem.

''To će uzburkati ovako familijarne odnose i odnijeti priču u jednom drugom smjeru, a ne smijem otkrivati pa ćete vidjeti o čemu se radi i kakva je to Fani. Svi su se nekako oduševili kad sam rekla da sam gostovala u Kumovima, svi su kao tamo si gostovala, onda to ne smijem propustiti. Po tome vidim da svi gledaju'', izjavila je Nataša uoči emitiranja novih zgoda za IN Magazin.

Ova glumica ponosna je mama dječaka Tonija i djevojčice Kaje, a poneke prizore iz života s djecom podijeli i na društvenim mrežama.

''Ne znam kakva sam mama, popustljiva sam mama, pa sam stroga mama, pa sam nedosljedna pa se pravim da sam dosljedna, ali luda sam za svojom, baš sam zaljubljena smrtno u svoju djecu. Toliko su mi slatki i želim da potraje zauvijek ova faza. Imaju 3 i 4 godine, najslađi su sada. Istovremeno jedva čekam da odrastu da popričamo kao ljudi, da ove sve boljke, fizikalije napokon završe jer je intenzivno i zahtjevno. Ali su mi preslatki i jako su mi dobri i dragi'', otkrila je Nataša u nedavnom razgovoru za IN Magazin.

