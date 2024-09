Naša bivša misica viđena u rijetkom izlasku, svi ju još pamte po suradnji s pokojnim gradonačelnikom zbog kojeg je bila meta tračeva

Naša bivša misica Natalija Prica bila je u rijetkom izlasku, svi ju pamte po tračevima koji su kolali dok je surađivala s Milanom Bandićem.

Na teniskom turniru koji se danas održao u Zagrebu stigle su brojne poznate face, a fotografi su uhvatili i našu bivšu misicu koja tenis nije igrala.

Natalija Prica stigla je odjevena u bijelo, a fotografima je pozirala nasmijana od uha do uha.

Prica je naša bivša misica, ali svi ju najviše pamte po suradnji s pokojnim gradonačelnikom grada Zagreba Milanom Bandićem. Nakon njegove smrti doživjela je medijski linč, a prošle je godine, kako je naglasila, posljednji put javno progovorila o njemu.

"Da konačno zatvorimo tu priču, iako što god ja govorila, ljudi uvijek misle i govore svoje, a većinom je riječ o tračevima koji nemaju veze s pameti. Dakle, zadnji put kažem, gospodin Bandić i ja bili smo politički bliski suradnici i to je sve. To uopće nije tajna niti sam to ikada dovodila u pitanje. Žalosno je u našem društvu što čim mlađa i uspješna, a k tome, kažu, zgodna žena, ode s nekim starijim od sebe na kavu ili ručak, cijeli ih grad odmah proglasi ljubavnim partnerima i počnu se izmišljati priče koje čovjek, koliko god to želio, ne stigne i ne može demantirati. Kad je gospodin Bandić preminuo, vidjelo se pravo lice mnogih ljudi koji su jedva dočekali izmišljati svakojake gadosti, iživljavajući se pritom na meni. No to ide njima na dušu. O gospodinu Bandiću sve najbolje i više se ne mislim vraćati na tu temu", ispričala je za Story.

Natalija iza sebe ima brak s liječnikom i bivšim vaterpolistom Ivanom Oreškim, koji je nakon njihova razvoda pronašao sreću s glumicom Ivom Jerković, s kojom se vjenčao u lipnju prošle godine.

Prica je danas uspješna stomatologinja, a 2011. godine osvojila je titulu Miss Universe Hrvatske i predstavljala je našu zemlju na izboru u Brazilu.

