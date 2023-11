Natalija Prica u društvu svojih uzora iz mladosti poručila: "Uvijek je lijepo vidjeti kad žena podržava ženu!"

Natalija Prica prisustvovala je svečanoj proslavi 25 godina suradnje Sanje Bjedov i Tamare Roglić.

Bivše manekenke, organizatorice evenata i modne agentice, Sanja Bjedov i Tamara Roglić, u jednom zagrebačkom restoranu proslavile su 25 godina uspješne suradnje uz brojne poznate goste.

Pred 100-njak uglednih imena iz svijeta mode, glazbe, filma i poduzetništva, te dugogodišnjim klijentima i suradnicima, dame su obilježile i "srebrni pir" svog velikog prijateljstva, još jednom dokazujući da žena ženi ne mora biti vuk, već bezuvjetna podrška, inspiracija i motivacija.

Velikoj proslavi nazočili su glazbenici Ana Rucner s partnerom Markom Duvnjakom, Amir Kazić Leo, Sebastian Popović, Marina Tomašević i Kristijan Rahimovski, bivše misice Natalija Prica i Annie Šukunda ex Gavrilović, glumica Anja Šovagović Despot, bivši mister Dino Bubičić, fotograf Stephan Lupino, legendarna manekenska postava iz 80-tih godina - Zvončica Vučković, Boris Blažeković, Suzy Josipović Redžepagić, Cvitan Jerković, Pero Ceronja, Loredana Bahorić te 'mama' svih domaćih manekena Regina Jaeger; stilist i društveni kroničar Neven Ciganović, tv voditelji Vjekoslava Bach i Dalibor Petko, Snježana Dujmić supruga Rajka Dujmića, Lada pl. Szabo Kajfež te brojni drugi uzvanici.

"Presretne smo što nam je došlo puno ljudi jer su to svi koji su obilježili naše zajedničke godine, poslovno i privatno. Tamara i ja nikada nismo osjećale ljubomoru jedna prema drugoj i općenito smatram da zavidne žene ne mogu raditi ovaj posao. Jednako razmišljamo, nemamo problema s kolegicama i njihovim brendovima i poslovima, slažemo se sa svima i uvijek ćemo izabrati ono najljepše za pozornicu", ističe Sanja Bjedov koju je kao i uvijek podržao sin, glazbenik Sebastian Popović, iz bivšeg braka s nekad velikom glazbenom zvijezdom Danielom Popovićem.

Iako rade posao koji vole, Tamara i Sanja ističu kako im nikada nije bilo lako, te su kroz zajednički put često nailazile na nerazumijevanje okoline u vezi toga čime se točno bave.

"Naš posao je izuzetno zahtjevan i nije dovoljno cijenjen. Često nas zovu samo modnim agenticama. Da smo samo to, sjedile bi u prvom redu svojih projekata, no tamo nas nitko nikada ne vidi. Organizacija velikih evenata znači da smo ušle u prostor jedan dan, a izašle tek drugi, da ne osjećamo noge... I upravo zato nam puno znači da su nas večeras podržale brojne kolegice, glazbenice, glumice, voditeljice, misice jer to puno govori o nama dvjema", istaknula je Tamara Roglić.

Naša poznata violončelistica Ana Rucner imala je samo riječi hvale o svojim prijateljicama s kojima je od početka svoje karijere.

"Poznajem ih preko 20 godina, odličan su tim i jako je lijepo vidjeti da u današnje vrijeme nešto traje. To je veliki uspjeh i čestitam im na tome. Želim da i dalje ostanu svoje, da se drže zajedno i idu dalje jer nema toga što njih dvije ne mogu zajedno", poručila je emotivna Ana.

Bivša misica Natalija Prica ovaj je dinamični i uspješni duo "žena lavica" upoznala tek nedavno, no sasvim dovoljno da ih javno pohvali.

"Tamara i Sanja su mi bile uzori kad sam se počela baviti manekenstvom jer su u tom poslu bile vrlo uspješne. Upoznale smo se prije godinu i pol dana i moram istaknuti da su izuzetno korektne i profesionalne, te im samo mogu poželjeti još 25 zajedničkih godina jer itekako doprinose našem modnom svijetu. Uvijek je lijepo vidjeti kad žena podržava ženu", istaknula je Prica.

Nakon emotivne i glamurozne večeri, slavljenice uzimaju samo dan odmora, a zatim kreću sa završnim pripremama velikog projekta "Timeless & Miss Beauty Hrvatska" u sklopu kojeg ih čeka i dodjela nagrada "Timeless Beauty" koja se dodjeljuje u nekoliko kategorija izuzetnim ženama iz javnog života. Svečana ceremonija dodjele nagrada bit će 25. siječnja 2024. u Zagrebu.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Slavlje na setu Kumova, pogledajte simpatični video sa snimanja hit-serije: ''Naša slavljenica Lila''

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Nekad i sad Sjećate se Tine i Nikše? Nestali su na vrhuncu slave, a sada je osvanula snimka koja će obradovati obožavatelje nekoć popularnog dua!