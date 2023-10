Za koncerte Aleksandre Prijović najavljene pojačane mjere osiguranja, evo što se će automatski oduzimati na ulazu!

Aleksandra Prijović će krajem mjeseca održati tri koncerta u Sarajevu, za koje se već najavljuje visok stupanj osiguranja.

Aleksandra Prijović će u prosincu ove godine održati pet koncerata u zagrebačkoj Areni, ali prije toga ju čekaju i tri u sarajevskoj Zetri.

Mediji u susjednoj nam Srbiji sada pišu kako su organizatori koncerata u Sarajevu najavili da će Aleksandrini koncerti biti održani pod visokim sigurnosnim mjerama te da će se pri ulasku u dvoranu svaki pojedinac posebno pregledati.

U dvoranu će biti zabranjen unos hrane, pića, bilo kakvih opijata, oružja te drugih sličnih predmeta i supstanci. Svi nedozvoljeni predmeti vlasnicima će biti automatski oduzeti, a upravo je sigurnost, koja će biti na zavidnom nivou, prioritet organizacije, prenosi Kurir.

Ulaznice za koncerte u Zetri koji će biti održani 28. i 29. listopada su rasprodane, dok su one za treći koncert još uvijek dostupne u prodaji.

Aleksandra je regionalna zvijezda o kojoj se danima piše i priča u medijima jer je kao najmlađa pjevačica uspjela rasprodati čak pet Arena Zagreb.

"Nevjerojatna sreća i stvarno je nevjerojatno ovo sve što se događa. Ja sam jako ponosna i potrudit ću se da na svakom koncertu publika uživa i da ode zadovoljna s mog koncerta. Ja sam odrasla ovdje i, kao što sam rekla vama maloprije kad sam sjela ovdje, meni je nevjerojatno da sam prije samo 15 ili 20 godina, ne znam kad je to točno bilo, došla ovamo sa školom na trg kada smo obilazili Zagreb. Evo, samo 15 ili 20 godina kasnije sjedim ovdje i najavljujem petu Arenu. Mislim, meni je samo to kad pomislim, ne mogu vjerovati, a tek ovo ostalo sve što se događa!", izjavila je Aleksandra za IN magazin prilikom nedavnog posjeta Zagrebu.

Aleksandra će 6. prosinca peti put stati ispred svojih mnogobrojnih fanova i otpjevat će najveće hitove zbog kojih je kartu kupilo 70 tisuća ljudi. S petom Arenom može se govoriti o brojci koja se približava nevjerojatnih 90 tisuća obožavatelja koji će uživati u najavljenom spektaklu na Extra koncertima godine.

Nema više sumnje – Aleksandra Prijović miljenica je zagrebačke publike, a po čemu se posebno izdvaja ta mlada glazbenica saznat ćemo već 1., 2., 3., 4. i 6. prosinca.

