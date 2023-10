Aleksandra Prijović stigla u Zagreb nakon najave pete Arene pa otkrila što je točno tu radila prije 20 godina: "Samo to kad pomislim, ne mogu vjerovati!"

Aleksandra Prijović stigla je u Zagreb kako bi najavila i svoj peti koncert u zagrebačkoj Areni, čime je srušila rekord zakaznih koncerata.

Aleksandra Prijović glavna je zvijezda naše regije otkako se pročulo da je rasprodala četiri koncerta u zagrebačkoj Areni i najavila peti, a tim se povodom pojavila i u Zagrebu.

28-godišnja Aleksandra pred novinare je izišla u sivom odijelu u kakvom je nismo imali prilike vidjeti, a vidno dobro raspoložena, nije skidala osmijeh s lica. Apsolutna rekorderka po broju zakazanih koncerata u Areni Zagreb zahvalila je svojim obožavateljima na društvenim mrežama, a intervju je dala i ekipi IN magazina.

"Nevjerojatna sreća i stvarno je nevjerojatno ovo sve što se događa. Ja sam jako ponosna i potrudit ću se da na svakom koncertu publika uživa i da ode zadovoljna s mog koncerta", poručila je Aleksandra pred kamerama Nove TV.



"Ja sam odrasla ovdje i, kao što sam rekla vama maloprije kad sam sjela ovdje, meni je nevjerojatno da sam prije samo 15 ili 20 godina, ne znam kad je to točno bilo, došla ovamo sa školom na trg kada smo obilazili Zagreb. Evo, samo 15 ili 20 godina kasnije sjedim ovdje i najavljujem petu Arenu. Mislim, meni je samo to kad pomislim, ne mogu vjerovati, a tek ovo ostalo sve što se događa!" dodala je Aleksandra za IN magazin.

6. prosinca Aleksandra će peti put stati ispred svojih mnogobrojnih fanova i otpjevati najveće hitove zbog kojih je kartu dosad kupilo gotovo 70 tisuća ljudi. S petom Arenom može se govoriti o brojci koja se približava nevjerojatnih 90 tisuća obožavatelja koji će uživati u najavljenom spektaklu na Extra koncertima godine.

Nema više sumnje – Aleksandra Prijović miljenica je zagrebačke publike, a što je ono po čemu se posebno izdvaja ta mlada glazbenica, saznat ćemo već 1., 2., 3., 4. i 6. prosinca.

