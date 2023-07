Riječki nadbiskup uvrijeđen zbog letaka za death metal koncert s njegovim likom: "Ono što se time sugerira poprilično je jasno..."

Nadbiskup Mate Uzinić reagirao je na letke s njegovim likom kojima se najavljuje koncert death metal bendova u Zagrebu.

Lik nadbiskupa Riječke nadbiskupije Mate Uzinića osvanuo je naa lecima za koncert death metal bendova u zagrebačkom klubu Močvara.

Nakon što su ga prijatelji upozorili na letke, nadbiskup ih je objavio na svojem profilu na Facebooku te je uz fotografiju napisao poduži status.

"Ono što se tim sugerira poprilično je jasno. I za mene veoma uvredljivo. Ipak, puno zanimljivija od toga, a za mene i bolnija, je interpretacija koju mi je poslao jedan, kako se predstavlja, moj nekadašnji veliki 'prijatelj': 'Nu, Matu koriste kao zaštitni znak, background flyer ikonu alternativnog kluba Močvara u Zagrebu, u promociji koncerta black death metal bendova koji će se održati 21. srpnja. O tempora, o mores. Mislim da mu se pokojna mater i otac okreću u grobu. Za njega se treba puno Bogu moliti...' Naravno, na molitvi zahvaljujem. Iako nisam siguran da bili bilo dobro da se dogodi to za što 'prijatelj' moli. Zato bih molio 'prijatelja' ako je moguće da se njegova molitva zaustavi na onome 'Oče naš... budi volja tvoja'", započeo je Uzinić.

"Dakako, opraštam i njemu i njima. Iako, priznajem da mi je u 'prijateljevom' slučaju ostala bol i tuga jer mi se za učinjeno dobro uzvraća zlom, odnosno jer 'prijatelj moj ... koji blagovaše kruh moj, petu na me podiže' (Ps 41, 10). Ali Bogu hvala! Nisam ni prvi ni posljednji kojemu se to dogodilo. Ono 'u koga se uzdah' sam ispustio. Ipak, nisam nikad bio toliko naivan", nastavio je .

"Za kraj mi se nameće jedno pitanje. Što bi bilo da se, ne daj Bože, na slici našao neki drugi biskup? Ili neki drugi poznati čovjek iz Crkve? Da je to možda bio on? Ili sam Isus Krist? Ah da. Zapravo se Isus već nalazi na toj slici, u križu okrenutom naopako. On je također onaj za kojega su govorili da po Beelzebulu, poglavici đavolskom izgoni đavle (usp. Mt 12, 24). Ipak sam u dobrom društvu", zaključio je nadbiskup Uzinić, a od svojih pratitelja na Facebooku dobio je brojne poruke podrške.

