Tužan rasplet potrage za poznatim glumcem, na mjestu njegova nestanka pronađeni su dokazi koji upućuju na najgore?

Na mjestu nestanka Juliana Sandsa u planinama sjeveroistočno od Los Angelesa pronađeni su ljudski ostaci.

Prema pisanju stranih medija, na planini Mount Baldy u Kaliforniji pronađeni su ljudski ostaci, i to na lokaciji na kojoj je u siječnju nestao glumac Julian Sands.

Britanski glumac nestao je tjedan nakon svog 65. rođendana dok je planinario u planinama San Gabriel sjeveroistočno od Los Angelesa i otad mu se gubi svaki trag. Julian je bio iskusan planinar, a prve potrage za njim bile su otežane zbog lošeg vremena. U njih čak osam službenih sudjelovalo je više od petsto volontera, a sada su planinari otkrili ljudske ostatke na mjestu na kojem je nestao.

Odjel šerifa okruga San Bernardino rekao je u priopćenju: "Tijelo otkriveno oko 10 sati ujutro blizu Mount Baldyja prevezeno je u mrtvozornički ured na identifikaciju koja će biti obavljena sljedeći tjedan", izjavili su iz šerifova ureda San Bernardino.

Najnovije informacije o potrazi stigle su samo nekoliko sati nakon što je Julianova obitelj objavila izjavu u kojoj poručuju da ga nastavljaju čuvati u svojim srcima i s najljepšim sjećanjima.

"Vrlo smo zahvalni timovima potrage i koordinatorima koji su neumorno radili kako bi pronašli Juliana. I dalje čuvamo Juliana u svojim srcima s najljepšim sjećanjima na njega kao divnog oca, supruga, istraživača, ljubitelja svijeta prirode i umjetnosti te kao originalnog umjetnika", navodi se u priopćenju obitelji koje je u srijedu izdao šerifov odjel.

Pretpostavljalo se da je Julian u vrijeme nestanka prolazio stazom Baldy Bowl do najvišeg vrha San Gabriel. Članovi potražnih timova koristili su podatke koje je odašiljao njegov mobitel, no oni su nestali 15. siječnja nakon što se vjerojatno ugasila baterija. Tri dana kasnije pronađen je i njegov automobil, a potraga se nastavila unatoč olujama, no sve do danas nije dala rezultata.

"Pomirio sam se s činjenicom da ga više nema i tako se nosim s time", izjavio je za BBC Julianov brat Nick Sands.

Glumac se proslavio 1985. godine u drami "Soba s pogledom", a još neke od zapaženih uloga ostvario je i u filmovima "Polja smrti", "Arahnofobija" i "Napuštajući Las Vegas", te je glumio i u serijama "24" i "Smallville".

Julian je dobio dvije kćeri s novinarkom Evgenijom Cikowitz, s kojom je u braku od 1990. godine, a s bivšom suprugom Sarah Sands dobio je sina.

