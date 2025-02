Veliko slavlje u Laubi na izboru za najveći hit godine: "Mislio sam da ne utječe na mene..."

Večeras se u zagrebačkoj Laubi održava Cesarica gala party, svečanost koja okuplja najuspješnije glazbenike godine. Publika će uživati u nastupima Baby Lasagne i Jelene Rozge, dok će se najpopularnijim izvođačima dodijeliti prestižne nagrade. Ovo izdanje dodjele posebno je po tome što su uz glazbenike, priliku za sudjelovanje dobili i obožavatelji, kojima je omogućen ograničen broj ulaznica kako bi uživo bodrili svoje favorite.

Veliko uzbuđenje zavladalo je u Laubi, gdje se večeras održava Cesarica gala party, na kojoj će se dodijeliti nagrade za najveće glazbene uspješnice 2024. godine.

Cesarica se održava u nekoliko kategorija, a između ostalih tu je i hit godine, za koji se natječe 12 pjesama. Kroz prošlu godinu, svaki se mjesec birao hit mjeseca i oni se sada natječu za hit godine. Osim toga, tu je i koncertni bestseller za izvođača koji je prodao najviše koncertnih karata, ali i digitalni bestseller za izvođača koji je imao najviše pregleda i slušanja na streaming servisima. Organizatori ove godine imaju i posebnu nagradu, a to je za posebni doprinos i kao što smo čuli, ovo izdanje je posebno utoliko što će osim dodjele nagrade moći i publika doći i kupiti karte te nakon dodjele poslušati koncert na kojem će nastupati Jelena Rozga i Baby Lasagna.

"Drago mi je, ni ja nisam vidio ovakav koncept još uživo, a veselim se i koncertima, to me posebno i najviše veseli i to je nešto novo. Ja sam Baš sam jako jako zadovoljan s ovim hitom, s hitom mjeseca tako da mi ova glavna nagrada baš i ne treba", izjavio je za Dnevnik Nove TV Matija Cvek.

Naš prošlogodišnji eurovizijski predstavnik pamtit će prošlu godinu po izvanrednim rezultatima. Osim što je ostvario najbolji hrvatski plasman na Eurosongu, njegova pjesma "Rim tim tagi dim" je najemitiranija pjesma domaćeg izvođača u hrvatskom radijskom eteru u protekloj godini, a danas mu je izašao prvijenac "DMNS & MOSQUITOES".

"Kao i uvijek, mislio sam da to uopće ne utječe na mene, ali onda kad sam primio ploču u ruke, osjetio sam da je ovo stvarno realno i da se događa. Tako i sa svim nagradama i ta materija te udari i osjetiš da je ovo stvarno, tako da smo još uvijek u procesu", poručio je Baby Lasagna, koji je osvojio dvije Cesarice za hit mjeseca - "Rim tim tagi dim" za siječanj i "Biggie Boom Boom" za rujan.

Istranin se osjeća ponosno, a pogotovo zbog jedne pjesme.

"Pogotovo sam ponosan na "Biggie Boom Boom", jer "Rim tim tagi dim" više svima izlazi na uši. Svi ju znaju i onda ako "Biggie Boom Boom" nešto osvoji, ja sam najsretniji", otkrio je Baby Lasagna, pravog imena Marko Purišić.

Krajem mjeseca Hrvatska će izabrati njegovog nasljednika. Pitaju li ga kandidati za savjet?

"Pa ne pitaju za savjet, ali pitaju tko nam je favorit. Ja se nadam da će nas Ogenj predstavljati", izjavio je Martin, Markov brat, na što se on nadovezao: "Pitaju za savjet, ali mene pitaju. Pitaju naravno, zainteresirani su, ali mi kažemo da nemamo pojma."

Za kraj, otkrio je osjeća li malo ljubomore od drugih.

"Ja ne znam za njih, ali s moje strane ne postoji osim, tipa, kada pored prođe Matija Cvek i pomisliš si: "E kako ovaj lik pjeva", a ja ono eerrr. Ali to je ona pozitivna i koja te tjera da budeš bolji", zaključio je Baby Lasagna.

